16.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
16.05.2022
Мэрия Челябинска готовит к торгам «партию» недостроев
16.05.2022
Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
16.05.2022
Россельхознадзор: Слон, за которого беспокоились жители Златоуста, в полном порядке
16.05.2022
Южноуральцев приглашают к опросу о качестве жизни
16.05.2022
На ЮУЖД зафиксировано 56 нарушений водителями ПДД при пересечении ж/д переездов
Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке
10.02.2021
В 2021 году в Челябинске откроется обновленная детская филармония и школа Бутмана
06.03.2020
«Музыкальное обозрение» назвало создание в Челябинске симфонического оркестра «Проектом года»
05.03.2020
В филармонии прошел первый концерт фестиваля Дениса Мацуева
19.12.2017
Денис Чугунов возглавил Попечительский совет Челябинской филармонии
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022
Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
12.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022