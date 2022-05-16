Челябинский симфонический оркестр выступит в знаменитой Мариинке

Симфонический оркестр Челябинской области выступит в Санкт-Петербурге. Концерт состоится 19 мая на одной из самых престижных сцен страны — в Концертном зале Мариинского театра. Музыканты исполнят шедевры одного из наиболее значимых композиторов XX века - Сергея Прокофьева. За дирижёрский пульт встанет руководитель оркестра, заслуженный артист России Адик Абдурахманов. Солировать будет лауреат международного конкурса имени Чайковского, один из самых одаренных музыкантов своего поколения Дмитрий Шишкин (фортепиано).

В программу концерта войдут Четвертая, до-мажорная симфония и Третий концерт Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром. Как сообщает пресс-служба филармонии, произведения композитора, относящиеся к разным периодам его жизни, сильно отличаются друг от друга.

«В юности он был настоящим музыкальным хулиганом, обожавшим эпатировать публику и критику, а на закате дней писал светлую и гармоничную музыку, утверждающую силу и бессмертие классического искусства», - отмечается в сообщении.

Виртуозный пианист современности и уроженец Челябинска Дмитрий Шишкин будет солировать в исполнении Третьего концерта для фортепиано с оркестром. Музыкант является победителем престижнейших международных конкурсов в Женеве, Top of the World в Норвегии, лауреатом конкурсов королевы Елизаветы в Брюсселе и имени Ферруччо Бузони в Больцано.

В 2020 году Дмитрий солировал в программе, представленной Симфоническим оркестром Челябинской области в Государственной Академической Капелле Петербурга. Тогда концерт русской симфонической классики прошел с аншлагом, музыкантов дважды вызывали на бис, вознаградив овациями и криками «браво», отметили в пресс-службе филармонии.