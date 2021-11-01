Челябинский театр драмы покажет горожанам «Достоевского без бороды»

В Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова в среду, третьего ноября, в 14 часов в рамках программы мероприятий к 100-летию театра и к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского стартует просветительский проект «Достоевский без бороды».

По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его художественное наследие анализируется литературоведами, изучается современными школьниками и студентами, по произведениям писателя ставят спектакли, снимают кинофильмы.

Главные цели, которые преследует театр, запуская новый проект, основываются на желании вовлечь молодёжь в творческую деятельность, приобщить к ценностям русской и мировой культуры в целом и театрального искусства в частности. И сделать это театр намерен, в том числе и используя новые оригинальные формы.

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Откроется проект театральным радиоквестом «Достоевский FM», принять участие в котором можно записавшись на специально созданной странице в ВКонтакте. Участникам предстоит разгадать тайны автора, которые зашифрованы в QR-кодах, а также узнать о других мероприятиях, входящих в афишу театрально-познавательного проекта.

С четвертого по десятое ноября будет проходить прием заявок на «StandUp с Достоевским». Принять участие в чтецком онлайн-конкурсе смогут все желающие. Возраст, пол и уровень профессиональной подготовки участников значения не имеют. Победителей определят жюри и общее голосование в интернете. Кроме того, самые яркие выступления войдут в интеллектуальную программу театра «Академия театрального зрителя».

С восьмого по десятое ноября состоятся онлайн-телемосты «Монологи о Достоевском в трех томах». Участниками станут студенты ЮУрГУ, ЧГИИК, ЮУрГГПУ, ЧелГУ, а также челябинские школьники, театральная общественность и вообще все желающие.

Спикеры:

- представители дом-музея Ф.М. Достоевского (г. Санкт-Петербург);

- представители дом-музея Ф.М. Достоевского (г. Семипалатинск);

- виртуальный музей писателей Южного Урала (susu.ru);

- А.М. Зыков - Народный артист России, главный режиссер театра драмы;

- С.В. Женовач - главный режиссер «СТИ» (г. Москва);

- Е.В. Гельфонд - главный режиссер «НХТ»;

- В.Н. Мещанинова - главный режиссёр «Камерный театр»;

- И. Миневцев - главный режиссер «Молодежный театр»;

- Е.В. Калужских - профессор Челябинского государственного института культуры.

В программе: онлайн-экскурсии по дому-музею, презентация 3-D проекта «Музей-2021» студентов ЮУрГУ.

Завершающим аккордом просветительского театрального проекта 11-го ноября (начало в 14 часов) станет литературно-драматическая композиция «Монолог с Достоевским» в исполнении артистов Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. Режиссер – Дарья Догадова.