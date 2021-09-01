Челябинский театр кукол приглашает зрителей на спектакли в сентябре

Челябинский театр кукол открывает новый сезон и приглашает зрителей на спектакли сентября. Среди постановок – уже полюбившиеся детьми и взрослыми спектакли-игры, лирические комедии, баллады и мюзиклы.

«Бибигон» – это мюзикл по мотивам сказки Корнея Чуковского для детей с четырех лет. Бибигон – загадочное существо. Он свалился с Луны и оказался на даче, где живёт дедушка с двумя внучками. С этого момента жизнь обитателей дачи превратилась в весёлый праздник. Бибигон ни на минуту не давал им соскучиться. В силу своего неугомонного нрава, буйной фантазии и тяги к приключениям этот храбрый малыш столкнулся со многими опасностями, но из всех передряг вышел победителем.

Мюзикл покажут четвертого и пятого сентября в 11:00 и 13:30. Продолжительность спектакля один час без антракта.

«Каштанка» – баллада о собачьей жизни для детей с 8 лет. Это лирическая история, положенная на музыку улиц в исполнении мальчишки с гармошкой. Куклы и люди разыграют для вас действо внутри и снаружи циркового фургона. Будет и смешно и грустно, но главное - вам предстоит сделать выбор, кого пожалеть сильнее: собаку, старого или нового ее хозяина, исполнителя жалобных куплетов, себя или весь мир, в котором полно бесприютных существ...

Состоится постановка восьмого сентября в 18 часов. Продолжительность спектакля один час без антракта.

«Новый Робин-Бобин» – парад-алле необычных кукол для детей с 4 лет. Главным героем спектакля станет внук знаменитого обжоры Робина-Бобина, тоже Робин-Бобин, но младший, которого придумала челябинская писательница Ася Горская. Робин-Бобин-Младший обожает путешествия: он плавает по морю, летает по воздуху и, даже умудряется слетать в космос и опуститься на дно морское. Все путешествия он совершает в поисках приключений и впечатлений. А в пути совершает много добрых дел и находит новых друзей.

Посетить спектакль зрители смогут одиннадцатого сентября в 11:00 и 13:20. Продолжительность спектакля 45 минут с антрактом.

«Бука» – спектакль-игра для детей с 2 лет. Бука – так зовут зайку, который ни с кем не хочет дружить. Весёлые клоуны Кеша и Аполлоша вместе с маленькими зрителями придумывают для него разные игры, но напрасно. Пока не приходит беда. Кеша и Аполлоша помогают зайке, и только тогда он понимает, как замечательно иметь друзей.

Спектакль состоится 12 сентября в 11:00 и 13:30. Продолжительность – один час с антрактом.

«Любовь и голуби» – лирическая комедия для зрителей от 16 лет. Эпиграфом к спектаклю «Любовь и голуби» может, как ни странно, послужить цитата из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», которая звучит так: «В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости…».

Премьера состоится 24 сентября в 18 часов. Продолжительность спектакля два часа с антрактом.

«Терем-теремок» – посиделки в теремке для детей с 4 лет. Чем заняться, когда на улице льёт дождь и намокшие ветки стучат в стекло? Лучше всего слушать сказки! Старые и новые, известные и незнакомые. Про Муху-Горюху и Мышку-Норушку со своим непослушным мышонком, про ёжика, лягушку и зайца, про петушка, и, конечно же, хитрую лису и глупого волка.

Покажут спектакль 25 сентября в 11:00 и 13:30. Продолжительность - один час с антрактом.

«Три поросенка» – хеппи-энд на лесной полянке для детей с 3 лет. Сказка о том, как три брата-поросенка задумали от скуки поиграть, вот только каждый хотел играть в свою игру. Первый предложил сыграть в «Три толстяка», второй в «Три мушкетера», а третий в «Три богатыря». Не сумев договориться, каждый из них стал играть в свою игру и строить на лесной полянке для своих героев дом. Один построил дом из соломы, другой из веток, третий из камня. А дальше как водится пришел злой волк и разрушил не только домики двух поросят, но и игру. Хотя, если подумать, появился волк очень кстати –пока братья с ним боролись, крепко-накрепко сами подружились. А волка они, конечно, прогнали — обратно в лес и с тех пор стали жить-поживать дружно и весело в надежном каменном доме – таком же надежном, как дружба поросят!

Покажут сказку для детей 26 сентября в 11:00 и 13:30. Продолжительность спектакля – 40 минут без антракта.

«Полонез Огинского» – новелла о войне по мотивам одноимённой повести Константина Губаревича. Мальчик-сирота Василёк отвлекает немцев игрой на скрипке, пока партизаны минируют железнодорожный мост. Вместо автомата и игрушек Василёк выбрал скрипку и рожденную ею музыку. С мелодией в душе, с натянутыми струнами скрипки и слезами, пройдет он длинный путь от начала войны до самой ПОБЕДЫ. Перенеся на детских плечах все тяготы и лишения, Василёк не ожесточился и всегда верил в то, что семь нот способны в тяжелую минуту выручить скорее, чем семь пуль, что сила музыки способна вдохнуть силу в человека и вернуть ему веру в жизнь.

Премьерная постановка состоится 30 сентября в 16 и 18 часов. Продолжительность спектакля один час без антракта.

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