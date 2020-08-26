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Челябинский театр оперы и балета приглашает зрителя на премьерный показ «Садко»

Культура
Сегодня, 12:24
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Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени Глинки откроет юбилейный, 65-й сезон творением Николая Римского-Корсакова «Садко».

Поклонники оперы смогут насладиться долгожданной премьерой 11, 12 и 13 сентября.

Если билет был приобретен на 11 апреля или 21 августа, то на спектакль нужно приходить 11 сентября в 18 часов 30 минут; если билет был куплен на 12 апреля или 22 августа, то добро пожаловать на премьеру 12 сентября в 18 часов.

По словам пресс-секретаря театра Анастасия Черкас, дополнительно ничего делать не нужно - просто прийти на спектакль с ранее купленным билетом.

«Поскольку по новым правилам количество зрителей в зале должно быть ограничено, билеты на эти даты не продаются. Однако мы понимаем, что многие челябинцы соскучились по театру, и приняли решение сделать еще один премьерный показ 13-го сентября (начало в 18 часов). Количество билетов ограничено», - рассказала Анастасия Черкас.

Она добавила, что театр выполняет все санитарно-эпидемиологические предписания. Зрителей, в свою очередь, просят при посещении театра использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы).

Постановка спектакля осуществляется при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации. Над «Садко» работают режиссер Вячеслав Стародубцев (Москва), художник-постановщик Петр Окунев (Санкт-Петербург), художник по костюмам Жанна Усачева (Санкт-Петербург). Эта творческая команда уже знакома южноуральцам по опере «Риголетто». 

 

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Челябинский театр оперы и балета
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