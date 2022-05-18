18.05.2022
Челябинский театр приглашает на психологические тренинги
18.05.2022
В 2022 году на железной дороге в Челябинской области было травмировано пять человек
18.05.2022
Челябинец избил семилетнюю дочь
18.05.2022
ММК готовит к запуску в ОЭЗ «Тольятти» уникальный логистический центр
18.05.2022
«Прорыв» отправлен в российскую армию
18.05.2022
Пушкинские герои будут «жить» на челябинской телебашне все лето
Челябинский театр приглашает на психологические тренинги
15.04.2022
Камерный театр покажет своим зрителям гравюры мастера тату
08.04.2022
Камерный театр Челябинска задумал попасть в книгу рекордов Гиннесса
24.03.2022
В Камерном театре Челябинска грядет словесная дуэль
22.02.2022
В Камерном театре открывается выставка, посвященная «Дороге жизни»
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022
Вице-губернатор Челябинской области поддержал расширение улицы Худякова, а эксперты против
13.05.2022