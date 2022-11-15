«Челябинскую область в фотографиях» увидят жители Минска

Вчера, 14 ноября, фотовыставка о Челябинской области открылась в Минске в здании городской ратуши. Фотографический проект народной фотостудии «Каменный пояс», который уже экспонировался в 2021 году в Совете Федерации, приурочен к визиту официальной делегации Челябинской области в Республику Беларусь.

Выставочные фотографии отобраны по итогам проведения фотофестивалей и фотомарафонов. В экспозиции представлены 40 фотографий именитых авторов Челябинской области, которые снимают в разных жанрах (производство, ландшафт, индустриальный пейзаж, спорт, репортаж, арт-фото), являются членами Союза фотохудожников России, победителями и призерами областных, российских и международных конкурсов и признаны мировым фотосообществом.

Все работы отображают многообразие Челябинского региона: невероятные виды Уральских гор, занесенные снегом таежные деревни, бескрайние степи, могучие индустриальные пейзажи Челябинска, Магнитогорска, Сатки, работа и повседневная жизнь южноуральцев.

Делегация Челябинской области, в составе которой, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, на открытии фотовыставке отметили: «Частицу Южного Урала, своей души мы привезли вам в фотовыставке, чтобы жители Белоруссии заинтересовались и приехали к нам гости. У нас очень большие, я бы сказал, грандиозные планы по сотрудничеству и, прежде всего, в культурной сфере».