Четыре дня «Фотофеста»:стрит-фотография, фотосалон и фотомарафон

С 27 по 30 августа в Государственном историческом музее Южного Украла будет проходить одиннадцатый «Фотофест». Ежегодно его участниками становятся около 100 российских и зарубежных фотографов, а выставки, лекции и другие мероприятия посещают не менее 1000 человек.

В настоящий момент в галерее «Открытый мир» начался монтаж 90 флагов стран-участниц двух главных фестивальных выставок: итоговой выставки Кубка мира по художественной фотографии FIAP и выставки призеров международного конкурса Grand Eurasia. Посетители этих двух выставок, проходящих в рамках нацпроекта "Культура", увидят в общей сложности около 250 пейзажей, портретов, репортажных и жанровых фотографий со всех уголков земного шара — лучшее из примерно 11 000 фотографий, представленных на суд жюри.

Кульминация «Фотофеста» и самое ожидаемое участниками фестиваля событие — фотомарафон, проходящий на этот раз под девизом «Один день из жизни Челябинска». В программе есть и обучающие семинары и мастер-классы для фотографов. Знакомьтесь с программой фестиваля.

27 августа

17:00, Музейный выставочный центр (МВЦ)

Регистрация участников фестиваля, прием работ первого этапа фотомарафона.

19:00, галерея «Открытый мир»

Торжественное открытие фестиваля. Презентация фотовыставок:

Итоговая выставка Кубка мира по художественной фотографии (галерея «Открытый мир»);

Итоговая выставка фотосалона Grand Eurasia 2019 (Большой зал);

Южноуральцы — участники международных конкурсов под эгидой FIAP (Восточное фойе);

«Женская стрит-фотография» (МВЦ);

Итоговая выставка фотоконкурса «ИЗОляция74» (музейный дебаркадер).

28 августа

Старт второго этапа фотомарафона. Начало приема работ (МВЦ).

Начало работы жюри по первому этапу фотомарафона.

29 августа

Конференция «Евразийская фотография»:

11:00–14:00, кинозал МВЦ. «Коллаборации, публикации, арт-резиденции. Какие возможности развития есть у современного фотографа». Проводят Федор Телков, Сергей Потеряев, Анастасия Мартынова;

14:30–16:00, кинозал МВЦ. Лекция Маруси Махмутовой «Фэшн-фотография»;

16:30–18:00, кинозал МВЦ. Лекция Василия Прудникова о фотопроекте «Один день из жизни России». Презентация фотокниги;

18.30–20.00, кинозал МВЦ. Лекция Александра Лыскина «Как фотографу рассказать про регион».

Прием фотографий со второго этапа фотомарафона (МВЦ).

30 августа

14:00, Большой зал

Закрытие фестивальных выставок. Подведение промежуточных итогов.