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Четыре дня «Фотофеста»:стрит-фотография, фотосалон и фотомарафон

Культура
Сегодня, 14:56
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С 27 по 30 августа в Государственном историческом музее Южного Украла будет проходить одиннадцатый «Фотофест». Ежегодно его участниками становятся около 100 российских и зарубежных фотографов, а выставки, лекции и другие мероприятия посещают не менее 1000 человек.

В настоящий момент в галерее «Открытый мир» начался монтаж 90 флагов стран-участниц двух главных фестивальных выставок: итоговой выставки Кубка мира по художественной фотографии FIAP и выставки призеров международного конкурса Grand Eurasia. Посетители этих двух выставок, проходящих в рамках нацпроекта "Культура", увидят в общей сложности около 250 пейзажей, портретов, репортажных и жанровых фотографий со всех уголков земного шара — лучшее из примерно 11 000 фотографий, представленных на суд жюри.

Кульминация «Фотофеста» и самое ожидаемое участниками фестиваля событие — фотомарафон, проходящий на этот раз под девизом «Один день из жизни Челябинска». В программе есть и обучающие семинары и мастер-классы для фотографов. Знакомьтесь с программой фестиваля.

27 августа

17:00, Музейный выставочный центр (МВЦ)

Регистрация участников фестиваля, прием работ первого этапа фотомарафона. 

19:00, галерея «Открытый мир»

Торжественное открытие фестиваля. Презентация фотовыставок:

 Итоговая выставка Кубка мира по художественной фотографии (галерея «Открытый мир»);

 Итоговая выставка фотосалона Grand Eurasia 2019 (Большой зал);

 Южноуральцы — участники международных конкурсов под эгидой FIAP (Восточное фойе);

 «Женская стрит-фотография» (МВЦ);

 Итоговая выставка фотоконкурса «ИЗОляция74» (музейный дебаркадер). 

28 августа

Старт второго этапа фотомарафона. Начало приема работ (МВЦ). 

Начало работы жюри по первому этапу фотомарафона.

29 августа

Конференция «Евразийская фотография»:

11:00–14:00, кинозал МВЦ. «Коллаборации, публикации, арт-резиденции. Какие возможности развития есть у современного фотографа». Проводят Федор Телков, Сергей Потеряев, Анастасия Мартынова;

14:30–16:00, кинозал МВЦ. Лекция Маруси Махмутовой «Фэшн-фотография»;

16:30–18:00, кинозал МВЦ. Лекция Василия Прудникова о фотопроекте «Один день из жизни России». Презентация фотокниги;

18.30–20.00, кинозал МВЦ. Лекция Александра Лыскина «Как фотографу рассказать про регион».

Прием фотографий со второго этапа фотомарафона (МВЦ). 

30 августа

14:00, Большой зал

Закрытие фестивальных выставок. Подведение промежуточных итогов.

 

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