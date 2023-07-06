06.07.2023
День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала
06.07.2023
Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы
06.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 июля (18+)
06.07.2023
Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО
06.07.2023
В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала
08.07.2022
Алексей Текслер наградил южноуральские семьи за любовь и верность
08.07.2022
Наталья Котова поздравила челябинцев с Днем семьи, любви и верности
08.07.2021
Семьи-долгожители поделились секретами крепкого брака
07.07.2021
Афиша мероприятий, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023