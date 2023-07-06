День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает жителей и гостей Челябинска к совместному празднованию Дня семьи, любви и верности.

В субботу, восьмого июля, в День памяти святых Петра и Февронии, в рамках празднования столетнего юбилея родного музея его экскурсионный отдел проведет мероприятие «Музей - это ты, музей - это я, встречай юбилей, семья!».

Что такое счастье? В чем секрет крепкой, дружной семьи? - вместе с экскурсоводом участники найдут ответы на эти вопросы в залах постоянной экспозиции Исторического музея. Гостей ждут головоломки, загадки, игры, интересные задания. Интерактивная экскурсия станет отличным поводом сходить в музей всей семьей. А юным участникам - аквагрим в подарок!

Участникам предстоит разгадать шифр, решить головоломки, разгадать загадки и выполнить другие интересные задания. Посетить это мероприятие южноуральцы могут в 12, 14 или 16 часов восьмого июля.

Вечером праздничного дня Исторический музей приглашает в «Семейный кинозал».

«Самое важное и дорогое, что есть у человека - его семья, близкие и родные люди. Семья дарит любовь и заботу, поддержку и защиту, передает ценности и хранит традиции. В 2008 году в нашей стране появился новый праздник - День семьи, любви и верности. А в 2023 году свой праздник отмечает и Исторический музей - столетний юбилей. Как настоящие хранители традиций, приглашаем всех желающих встретить эти праздники вместе», - отмечают в музее.

Праздничный вечер будет проходить на летней эстраде Исторического с 21 до 23 часов.

«В теплой душевной атмосфере мы вспомним самые трогательные моменты семейных киноисторий, поговорим о выдающихся и любимых актерах, вместе посмеемся над знакомыми эпизодами известного фильма. А какого именно - пока тайна! Приходите, ждем вас!» - приглашает дорогих гостей храм культуры на Труда, 100.