Для вас поет Дмитрий Назаров

Народный артист России Дмитрий Назаров – москвич. Он служит в Московском художественном театре имени А.П.Чехова. Театралы высоко ценят его за глубину и мощь его театральных ролей. Он трижды номинировался на Национальную театральную премию «Золотая маска».

Также Дмитрий Назаров много снимается в кино и замечательно поет.

Накануне Дня Победы, будучи в Челябинске, он согласился принять участие в видеопроекте Челябинской филармонии, посвященном юбилейной дате. По словам художественного руководителя филармонии, инициатора этой акции Владимира Ошерова, одну из песен Дмитрий Назаров записал, находясь дома, и прислал в филармонию.

Сегодня мы даем вам возможность послушать песню М.Блантера и А.Фатьянова «В городском саду играет духовой оркестр» в исполнении Дмитрия Назарова.

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