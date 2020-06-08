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Доброе утро, Урал!

Для вас поет Эвелина Карасева

Культура
Сегодня, 10:28

Дорогие читатели-слушатели-зрители! Сегодня мы вам покажем светлую сказку-песню про «Добрый лучик».

 

Эта песня была написана одной северодвинской мамой для своей пятилетней дочки, а потом вместе они сделали на нее свой первый мультик.

Сейчас Эвелине уже почти одиннадцать, она, как и мама, занимается музыкой и пробует сочинять сказки.

 

 

Напомним, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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