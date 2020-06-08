Для вас поет Эвелина Карасева

Дорогие читатели-слушатели-зрители! Сегодня мы вам покажем светлую сказку-песню про «Добрый лучик».

Эта песня была написана одной северодвинской мамой для своей пятилетней дочки, а потом вместе они сделали на нее свой первый мультик.

Сейчас Эвелине уже почти одиннадцать, она, как и мама, занимается музыкой и пробует сочинять сказки.

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