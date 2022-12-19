19.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Две премьеры и лес ёлок в театре кукол Челябинска
19.12.2022
«Единая Россия» обеспечит всех участников СВО бесплатной полевой почтой
19.12.2022
Володин рассказал подробности закона о биометрии и анонсировал введение уголовной ответственности
19.12.2022
Аэропорт Челябинска закрыт из-за непогоды
19.12.2022
Всемирный фонд дикой природы высоко оценил экопрограммы ММК
Две премьеры и лес ёлок в театре кукол Челябинска
10.11.2022
Челябинский театр кукол отмечает юбилей уральского писателя сказкой о Мухе
07.11.2022
Кукольники из Челябинска покорили Дальний Восток
28.10.2022
Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска
26.10.2022
«Соломенный жаворонок» принёс победу челябинскому «Годунову»
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022