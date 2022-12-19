Две премьеры и лес ёлок в театре кукол Челябинска

В Челябинском театре кукол имени В.Вольховского началась новогодняя кампания, которая продлится до середины января нового, 2023 года.

Как рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина, в рамках этой кампании театр показывает две новые постановки – музыкально-пластический спектакль для детей от шести лет «Щелкунчик» на большой сцене и спектакль для самых маленьких зрителей «В гостях у дедушки Мороза» на малой сцене. В «Щелкунчике» почти нет текста. В качестве выразительных средств использована музыка П.И. Чайковского, пластика и художественные возможности театра кукол. Маленькие зрители и их родители, которые придут на спектакль «В гостях у дедушки Мороза», попадут в уютный гостеприимный дом, где живут говорящие звери, птицы и сказочные персонажи. А хозяева этого дома, Дед Мороз и его внучка Снегурочка, поиграют с каждым ребенком в веселые игры, загадают загадки, станцуют и споют.

В фойе театра до начала спектаклей пройдёт новогодняя интермедия в непривычном для зрителя формате. Вместо одной большой ёлки все пространство фойе обновленного театра займут многочисленные небольшие ёлочки – целый лес, в котором дети и родители смогут свободно гулять и выбирать себе по душе ёлочку с уникальным зайчиком под ней – символом наступающего года. Все интерактивное действие пройдет на большом экране, а сказочный Заяц представит новый модный гаджет с множеством новогодних приложений и игр. Получится ли с помощью гаджета создать ощущение чуда и пригласить на праздник в театр самого настоящего Деда Мороза, зрители узнают в ходе представления.