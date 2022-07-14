Две южноуральские актрисы снялись в комедийной антиутопия «Два холма» на ТНТ

25 июля в 21:00 на телеканале ТНТ стартует сериал «Два холма» – проект онлайн-кинотеатра START о мире, где правят женщины. Комедийная антиутопия в ироничном ключе расскажет история о будущем, в котором женщины обустраивают планету и живут по последнему слову техники и этики, а оставшиеся в живых мужчины довольствуются ролью «приматов».

История разворачивается в середине 2140 года. Смертельный вирус убил большую часть мужского населения Земли, оставив женскую часть нетронутой. Женщины решили объединиться, чтобы создать новый идеальный мир без мужчин, которых они теперь называют «приматами».

В их новом обществе все живут в экологически чистых городах, во всех сферах используются только самые продвинутые технологии, а каждый человек может заниматься тем, чем захочет, будь это наука, спорт, чтение или любое другое саморазвитие. Размножение теперь происходит только путем искусственного оплодотворения, но из-за мутации генов у женщин не рождаются мальчики, только девочки.

Однако не всем по нраву такой порядок вещей. Оставшиеся в живых мужчины и часть недовольных женщин уходят жить в полуразрушенные мегаполисы, где они собирают оставшуюся технику старых времен, забирают себе электричество из любых источников, устраивают пьянки, в общем, берут все от своей свободы (а иногда и беззакония). Спокойствие нового женского мира оказывается нарушено, когда недовольная такой идеальной жизнью учительница Рада из экогорода «Два холма» встречает за его пределами молодого мужчину Геру и влюбляется в него.

По ходу сюжета выясняется, что женское общество вовсе не такое идеальное, каким хочет казаться. Все живут в вечной конкуренции друг с другом, совсем не знают мира за пределами своих стен, а также у всех граждан есть рейтинг социального одобрения, за понижение которого даже лишают некоторых прав.

Уроженка Челябинска, Светлана Камынина, сыграла роль Веры Надеждовны — Матери города «Два Холма», иными словами, она была мэром города. Светлана родилась в Донецкой области, но с полугодового возраста жила в Челябинске. С детства мечтала о карьере актрисы, а в 1999 году начала учиться на актёрском факультете Международного Славянского института. Дебютом Светланы стала роль в сериале «Аэропорт» в 2004 году. За свою актёрскую карьеру успела сняться в 18 картинах, среди которых «Интерны», «Настя, соберись!» «Бумер. Фильм второй», «Кадетство», «Страна ОЗ» и другие. В 2007 году стала номинантом премии «Ника», а в 2011 - лауреатом премии «Золотой носорог» за роль Анастасии Кисегач.

Еще одна актриса из Челябинска, Микаэлла Дэль сыграла роль Ирмы — общественной матери в суде. Микаэлла Дель окончила в 2006 году Челябинскую академию культуры и искусств, курс Натальи Жернаковой. Работала ведущей прогноза погоды на региональном телевидении. Микаэлла была лицом международной рекламной кампании AVON 2007 года и La Redoute 2010 года. Микаэлла играет второплановые роли и эпизоды. Среди наиболее заметных работ - «Москва. Три вокзала» (Регина Лушина), «Юрочка» (парикмахер Лена), «След» (Варвара), «Гражданский брак» (Галя), «Бесстыдники» (байкерша Алёна), «Света с того света» (лейтенант полиции Александра).

Почему стоит посмотреть сериал «Два холма»?

В первую очередь, потому что «Два Холма» - первое яркое высказывание отечественного кино на тему феминизма. Современные российские кинематографисты обычно сторонятся острых социальных тем, оставляя их на откуп своим западным коллегам. Но при работе над «Двумя холмами» продюсеры и сценаристы решили сделать крупный акцент именно на них, и то, что у них получилось, выглядит блестяще.

Могут ли женщины создать идеальное общество без мужчин, а мужчины - без женщин? К чему ведет агрессивный феминизм? Может ли общество быть идеальным, если в нем нет настоящей свободы? Это лишь часть вопросов, на которые сериал пытается ответить.

Многие современные общественные тренды здесь не только подвергаются критике, но и искрометно высмеиваются. Ведь, кроме прочего, «Два холма» еще и отличная комедия. Чего только стоят сцены, где мужчины говорят, что пластик спасет цивилизацию, или где Гера узнает, что был назван дедом в честь ведьмака Геральта.

В конце концов, это просто очень красивый сериал, доказывающий, что отечественный кинематограф способен работать с мирами будущего на достаточно высоком уровне. Место режиссера сериала занимает Дмитрий Грибанов, ранее работавший над франшизой «Горько!». Про свою новую работу в одном из интервью он говорит:

«Сериал «Два холма» показывает, что различия между мужчиной и женщиной могут приводить не только к взаимному интересу, но и к кризисным ситуациям. Мы часто не слышим друга друга, из-за чего возникают недопонимания и конфликты».

Над ироничной фантастикой «Два холма» работал режиссёр Дмитрий Грибанов, снимавший сериал «Гранд». Главные роли исполнили Пелагея Невзорова («Улица», «Война семей»), Никита Кологривый («Игра на выживание», «Нереалити»), Светлана Камынина («Интерны», «Настя, соберись!»), Владимир Епифанцев («Жуки», «Полярный»), Филипп Бледный («Папины дочки», «Кухня») и Андрей Скороход (Comedy Club, «Zомбоящик»).

Дмитрий Грибанов, режиссёр: «Оба мира в сериале стремятся к одному — к пониманию, что же такое любовь. Любовь, которая в мире женщин почему-то пропала, а в мире мужчин почему-то обесценилась. Пока мы не поймём своего друга, брата, соседа, жену или мужа, мы не сможем сосуществовать нормально и в гармонии».

Смотрите сериал «Два холма» с 25 июля в 21:00 на телеканале ТНТ