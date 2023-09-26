«Джаз на большом органе»: неожиданные ансамбли и аранжировки ждут челябинцев

С 27 сентября по первое октября в Челябинске пройдет X Международный фестиваль «Джаз на большом органе». Уникальный фестиваль стирает все границы условностей в мире музыки, позволяя органу раскрыть свои необъятные возможности.

«Джаз на большом органе» – единственный музыкальный форум, аналогов которого нет в России. Инициатор и художественный руководитель фестиваля – знаменитый челябинский органист, Народный артист России Владимир Хомяков. Первый фестиваль состоялся в Челябинске в 2004 году. 2004 году.

В этом году фестиваль откроет главный органист и хранитель органа Зала «Зарядье» Лаба Лабзина (Москва), которая, к слову, участвовала в первом фестивале «Джаз на большом органе». Вместе с ней на сцену выйдут Игорь Гольденберг (орган, Москва), Алексей Круглов (саксафон, Москва), Олег Юданов (ударные, Архангельск).

28 сентября зрители познакомятся с глубоким и бархатным голосом Тины (джаз-вокал, Армения), выпускницы Ереванского государственного колледжа эстрадно-джазового искусства. Незабываемые музыкальные мгновения слушателям также подарят пианист, органист, импровизатор, преподаватель Нижегородской консерватории им. М.И.Глинки Вячеслав Золотовский, молодой московский барабанщик, композитор, бэндлидер Дмитрий Сафонов и органистка Анна Бакунц (Армения).

Продолжится фестивальная программа под звуки тувинского ансамбля ALASH. Участники коллектива открывают слушателю традиционные тувинские мелодии, привнося при этом современную энергетику и яркую подачу. На сцену также выйдет один из наиболее интересных представителей московской джазовой сцены - пианист, органист, флейтист с широким спектром музыкальных интересов и идей Владимир Нестеренко (орган, Москва). Также в этот день сыграют органист и органный мастер Челябинской филармонии Владимир Хомяков, Николай Куликов (гитара, Москва) и Алексей Беккер (ударные, Москва).

30 сентября вместе с главным участником музыкального праздника – органом – прозвучат саксофон, труба, валторна, тромбон и перкуссия! Традиционный праздничный гала-концерт объединит всех участников Международного фестиваля «Джаз на большом органе» на одной сцене. В этот музыкальный вечер зрителей ждет как классический джаз, так и свежие, неожиданные импровизации!

В нестандартном формате завершится большой праздник музыки - первого октября на сцене Центра креативных индустрий SVOBODA2 состоится концерт Нового Художественного Ансамбля Льва Гутовского и Народного артиста России Владимира Хомякова.