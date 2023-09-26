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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.09.2023

Суд арестовал жителя Карталинского района, обвиняемого в убийстве участника СВО
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25.09.2023

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В Карабаш съехались байкеры со всей России на закрытие мотосезона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.09.2023

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26.09.2023

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26.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.09.2023

Анонсы событий и мероприятий на 26 сентября (18+)
Культура
26.09.2023 10:18

«Джаз на большом органе»: неожиданные ансамбли и аранжировки ждут челябинцев

С 27 сентября по первое октября в Челябинске пройдет X Международный фестиваль «Джаз на большом органе». Уникальный фестиваль стирает все границы условностей в мире музыки, позволяя органу раскрыть свои необъятные возможности.

«Джаз на большом органе» – единственный музыкальный форум, аналогов которого нет в России. Инициатор и художественный руководитель фестиваля – знаменитый челябинский органист, Народный артист России Владимир Хомяков. Первый фестиваль состоялся в Челябинске в 2004 году.  2004 году.

В этом году фестиваль откроет главный органист и хранитель органа Зала «Зарядье» Лаба Лабзина (Москва), которая, к слову, участвовала в первом фестивале «Джаз на большом органе». Вместе с ней на сцену выйдут Игорь Гольденберг (орган, Москва), Алексей Круглов (саксафон, Москва), Олег Юданов (ударные, Архангельск).

28 сентября зрители познакомятся с глубоким и бархатным голосом Тины (джаз-вокал, Армения), выпускницы Ереванского государственного колледжа эстрадно-джазового искусства. Незабываемые музыкальные мгновения слушателям также подарят пианист, органист, импровизатор, преподаватель Нижегородской консерватории им. М.И.Глинки Вячеслав Золотовский, молодой московский барабанщик, композитор, бэндлидер Дмитрий Сафонов и органистка Анна Бакунц (Армения).

Продолжится фестивальная программа под звуки тувинского ансамбля ALASH. Участники коллектива открывают слушателю традиционные тувинские мелодии, привнося при этом современную энергетику и яркую подачу. На сцену также выйдет один из наиболее интересных представителей московской джазовой сцены - пианист, органист, флейтист с широким спектром музыкальных интересов и идей Владимир Нестеренко (орган, Москва). Также в этот день сыграют органист и органный мастер Челябинской филармонии Владимир Хомяков, Николай Куликов (гитара, Москва) и Алексей Беккер (ударные, Москва).

30 сентября вместе с главным участником музыкального праздника – органом – прозвучат саксофон, труба, валторна, тромбон и перкуссия! Традиционный праздничный гала-концерт объединит всех участников Международного фестиваля «Джаз на большом органе» на одной сцене. В этот музыкальный вечер зрителей ждет как классический джаз, так и свежие, неожиданные импровизации!

В нестандартном формате завершится большой праздник музыки - первого октября на сцене Центра креативных индустрий SVOBODA2 состоится концерт Нового Художественного Ансамбля Льва Гутовского и Народного артиста России Владимира Хомякова.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.09.2023

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22.09.2023 09:36

В Челябинской области растет число укушенных клещами за счет активности грибников

22.09.2023 09:33

В Челябинске спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке

22.09.2023 09:20

В Магнитогорске учительница перевела мошенникам полмиллиона

21.09.2023 18:53

В Челябинской области 22 сентября – тепло и без осадков

21.09.2023 18:20

Экс-советник главы Челябинска останется под стражей до 27 ноября

21.09.2023 18:02

Возбуждены уголовные дела в отношении замначальника Госстройнадзора в Челябинской области за взятки

21.09.2023 17:56

В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала

21.09.2023 17:44

В Челябинске аварийный дом по улице Савина могут расселить уже в 2024 году

21.09.2023 17:22

Фестиваль «Броня Танкограда» покажет боевую технику в действии