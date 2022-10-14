Евгений Миронов в Челябинске перевоплотится в «Гамлета»

Знаменитый российский актер Евгений Миронов на сцене челябинского филармонического концертного зала имени Прокофьева завтра, 15 октября, перевоплотится в главного героя одной из самых известных шекспировских пьес.

В столице Южного Урала «Гамлета» покажут в формате концерта-спектакля, где вместе с Евгением Мироновым выступит Государственный симфонический оркестр Челябинской области. За дирижерским пультом -художественный руководитель и дирижер симфонического коллектива Адик Абдурахманов.

Как рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, инициатором гастролей стал сам актер. Побывав на концерте симфонического оркестра в московском «Зарядье», Евгений Миронов подошел к Адику Абдурахманову и сказал: «У вас потрясающий оркестр. Я читал «Гамлета» с оркестром Башмета, с удовольствием приеду в Челябинск и прочту «Гамлета» с вашим оркестром».

Для Евгения Миронова это будет уже третий опыт исполнения «Гамлета» на сцене: актер работал с ведущими мировыми режиссерами Петером Штайном и Робером Лепажем, во втором случае даже примерял на себя все роли шекспировской трагедии. В новой постановке режиссера Марины Брусникиной он выступает в качестве чтеца, чье слово драматургически соединено с музыкой Дмитрия Шостаковича. Выдающийся композитор неоднократно обращался к шекспировским произведениям: оркестр исполнит его композиции из одноименного фильма 1967 года и из спектакля Акимова, поставленного в театре Вахтангова в 1932 году.

Так, благодаря синтезу музыки и слова, трагедия, написанная Шекспиром в пяти актах, разворачивается перед зрителем во всем своем масштабе за считанные минуты, давая возможность почувствовать, как необратимо раскручивается пружина разрушения мира Гамлета.

В интервью изданию nesmuz.com Евгений Миронов отметил: «В концертном варианте невозможно прочитать или сыграть всю пьесу. Если я что-то не договариваю, то за меня договаривает музыка, и наоборот. Сочетание музыки и слова, я надеюсь, даст некий эффект, который не происходит ни в кино, ни в драматическом спектакле – возможность с одной стороны объемно, а с другой сконцентрировано показать трагизм всей этой истории. В таком сжатом музыкально-поэтическом рассказе для меня как артиста стоит непростая задача: коснуться каждого из персонажей, войти на некоторое время в образ, тут же выйти и войти в другой, при этом находясь в партнерстве с гениальной музыкой Шостаковича».

Начало концерта - в 18 часов.