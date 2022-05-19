«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

В Государственном Историческом музее Южного Урала завершилась первая часть XIII фестиваля «Фотофест-2022».

В период с 12-го по 15-е мая на фестивале в Челябинске работало жюри фотосалона Grand Eurasia-2022, прошло шесть выставок и четыре творческие встречи с гостями фестиваля. До 31-го мая продлится конкурс «Майский фотомарафон».

Главный вдохновитель фестиваля, директор исторического музея Южного Урала, председатель челябинского регионального отделения Союза Фотохудожников России Владимир Богдановский объяснил, для чего в музее проводятся «Фотофесты».

«Дело в том, что эти фестивали год за годом питают музей информацией о времени, о событиях, происходящих в Челябинске и на Южном Урале. Благодаря этому в наших фондах есть снимки, которые рассказывают о нашей области везде: за рубежом, в столицах и в маленьких муниципальных музеях. Множество фотовыставок по истории Челябинской области (практически на любую тему) уже состоялись и будут проводиться дальше. Собрана богатая коллекция, представляющая весь XX век, показанный глазами фотографов», - отметил Владимир Богдановский.

По его словам, нынешний «Фотофест» помолодел.

«Мы стараемся, чтобы состав участников менялся, чтобы не было застоя ни в творчестве известных авторов, ни в фестивальных номинациях. Отслеживаем все новости фотографического сообщества Челябинска, отмечаем подающих надежды молодых авторов. Мы не стремимся заполучить их всех в студию «Каменный пояс»; просто хотим объяснить, в каком направлении они могут расти и развиваться - как в Челябинске, так и на мировом уровне», - подчеркнул директор Исторического музея.

Также Владимир Богдановский сказал о конкурсе Grand Eurasia-2022. Он отметил, что это международный конкурс, организованный Международной федерацией фотографического искусства (FIAP).

«Очень много вопросов появилось к FIAP и к нам, российским организаторам, со стороны тех, кто против участия России в каких-либо международных художественных конкурсах и, по сути, против лозунга «Фотография – посол мира». Россия заявилась с конкурсом Grand Eurasia под эгидой FIAP (участвуют 52 страны из 80 стран-участниц - редкий случай!) и получила разрешение на его проведение. Федерация не закрыла нам дорогу, вице-президент FIAP сам участвует в конкурсе, предоставив коллекцию своих работ. Многие ведущие фотографы мира дали нам свои коллекции из принципа - потому что поддерживают устав федерации, где сказано: «Фотография – вне политики». И это очень важно, особенно в свете последних международных событий. Выставка победителей конкурса Grand Eurasia-2022 у нас появится в июле, на ней мы соберем победителей конкурса», - сообщил Владимир Богдановский.

Куратор «Фотофеста», заведующий отделом фотонаследия Максим Грицук, в свою очередь, отметил: «Встречи, творческие разговоры, общение – это было главное на «Фотофесте». Но нужно еще провести жюри майского фотомарафона, объявить победителей, провести итоговую выставку и подготовить выставочный каталог. Впереди – открытие выставки Grand Eurasia-2022, приезд в Челябинск его победителей и кого-то из членов жюри. Так что впереди еще много событий, имеющих непосредственное отношение к «Фотофесту-2022».

А теперь слово гостям «Фотофеста-2022».

Анна Баженовская, член жюри «Евразии» (Москва):

«Спасибо Владимиру Богдановскому и Рашиду Усманову за приглашение на судейство великолепного конкурса Grand Eurasia под эгидой ФИАП. Судить объективно и не поддаваться эмоциям - это самое сложное. На мой взгляд, судейство прошло замечательно, победили отличные работы. Я видела небольшое превью, и мне кажется, что в июле будет очень крутая выставка в замечательном музее – надеюсь прилететь на ее открытие».

Сергей Майоров (Пенза): «Нынешний конкурс Grand Eurasia проводится по-новому – теперь это «круговой» конкурс, где работы оценивают члены жюри, разделенные на три «тройки». Что касается фотомарафона, то у него тоже поменялся формат (теперь можно снимать на протяжении всего мая в любой точке России) — и это хорошо. Порадовала четкая организация фестиваля, спайка «Гранд Евразии» и Исторического музея. Ваш музей - как родной дом для челябинских фотографов и гостей из других городов! Все три состава жюри провели в Челябинске несколько дней и у всех нас сложилось впечатление, что мы никуда не уезжали из дома - настолько на «Фотофесте» радушная и теплая атмосфера».

Александр Дымников (Санкт-Петербург): «Музей у вас просто шикарный, я его прошел от начала до конца - все сделано современно и со вкусом. Что касается фотоконкурса Eurasia, то интересно было участвовать в работе жюри с коллегами и обсуждать особенности развития современной фотографии. Раньше я не очень близко соприкасался с фотографиями, созданными под эгидой FIAP, но после нескольких дней размышления понял, что эти работы поражают мое воображение - причем в информационном, а не в эстетическом канале восприятия. Это наблюдение пробное, но я склоняюсь именно к нему».