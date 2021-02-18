Герои и оружие - знакомьтесь с программой Дня защитника Отечества в Историческом музее
Государственный исторический музей в Челябинске подготовил большую праздничную программу, приуроченную к Дню защитника Отечества. В ближайшие выходные он приглашает всех, для кого этот праздник важен и дорог.
В программе следующие мероприятия:
Выставка: «Личное дело. Герой Советского Союза Гаяз Исламетдинович Баймурзин»
Выставка посвящена жизни и подвигам уроженца Аргаяшского района, командира эскадрильи 13-го гвардейского авиационного полка Гаяза Баймурзина. Документы и личные вещи героя войны — эти предметы хранятся в фондах Исторического музея и размещаются в экспозиции лишь по особым случаям. Выставка располагается в «Зале истории ХХ века и работает с 21 по 23 февраля включительно. Вход на выставку по единому билету.
Тематическое музейное занятие «Непобедимое и легендарное» для тех, кто интересуется стрелковым оружием (а разве есть мальчишки, которые им не интересуются?). На примере музейных экспонатов можно узнать об огнестрельном оружии разных эпох и о том, как оно меняло характер войны. Дальше — рассказ об особенностях изготовления ружей и пистолетов и «интеллектуальный морской бой». А в завершение занятия — возможность подержать в руках настоящую винтовку Мосина, револьвер системы Нагана, немецкий автомат МР-40 и автомат Калашникова.
Занятие состоится 21 февраля в 15:00; 22 февраля в 15:00; 23 февраля — в 11:00 и в 15:00
23 февраля в музее демонстрируется фильм «Офицеры» с актерами Георгием Юматовым и Василием Лановым в главных ролях. Интересно, что знаменитое изречение «Есть такая профессия — Родину защищать!» принадлежит министру обороны СССР маршалу Гречко, который способствовал выходу этого фильма.
Киносеанс состоится 23 февраля в 12:00 и в 16:00. Вход через западную башню музея — бесплатно.
Показ фильма проходит в рамках Всероссийской музейной акции «Гордость Отчизны», инициированной Музеем Победы.
#ТерриторияПобеды