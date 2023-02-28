Герои картин Марка Шагала прилетят в Челябинск

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств в пятницу, третьего марта, начнет работу экспозиция «Три эпохи Марка Шагала». В экспозиции будут представлены оригиналы графики из коллекции Павла и Марка Башмаковых. «Три эпохи Марка Шагала» – это ретроспектива ключевых моментов в графическом творчестве одного из самых известных художников XX века, прославившегося на весь мир своим уникальным стилем.

Как рассказали в пресс-службе музея, на выставке зрители совершат «путешествие» от сотворения мира до войн ХХ века и «посетит» три страны – Россию, Израиль и Францию, которые в разные этапы жизненного и творческого пути были для Мастера и домом, и вдохновением. Отобранные для выставки сюжеты хорошо знакомы зрителю, например, иллюстрации к «Мёртвым душам» Н.В. Гоголя – самое начало пути, первое сотрудничество с известнейшим парижским издателем Амбруазом Волларом, которое во многом положило начало всемирной известности Марка Шагала, а сами иллюстрации позже принесли художнику Гран-при на Биеннале в Венеции. Зрелый период творчества художника в экспозиции представляют иллюстрации к Библии. Также на выставке будут показаны произведения на ключевые темы в творчестве Шагала, его источники вдохновения: малая родина – Витебск, муза Белла.

Масштабный проект для экспонирования в столице Южного Урала предоставит галерея современного искусства PS Gallery (г. Санкт-Петербург), известная челябинскому зрителю по выставкам Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Василия Кандинского и художников Парижской школы. На открытие выставки приедет коллекционер, владелец галереи современного искусства PS Gallery и куратор выставки «Три эпохи Марка Шагала» Павел Башмаков.

Выставка «Три эпохи Марка Шагала» будет открыта с третьего марта по 21 мая в зале имени архитектора Е.В. Александрова Музея изобразительных искусств по адресу: пл. Революции, 1.