Главные партии в «Пиковой даме» и «Кармен» на челябинской сцене исполнят новые артисты

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Главные партии в «Пиковой даме» и «Кармен» на челябинской сцене исполнят новые артисты

В апрельскую афишу челябинского театра оперы и балета имени Глинки вошли оперы «Пиковая дама» и «Кармен». Главные партии в этих спектаклях исполнят новые артисты.

Одна из самых известных опер Петра Чайковского - «Пиковая дама» - будет показана на челябинской сцене 23-го апреля. Впервые в образе графини к зрителям выйдет лауреат и дипломант международных конкурсов Екатерина Пыжова.

Артистку, недавно принятую в челябинскую труппу, зрители уже увидели в партиях Дуняши в «Царской невесте» Николая Римского-Корсакова и Инес в «Трубадуре» Джузеппе Верди.

К дебюту также готовится лауреат международных и всероссийских конкурсов Гузелья Шахматова, она заявлена в партии Лизы.

«Исполнять музыку Чайковского – это работа на выносливость. Я заметила, что у Лизы есть много общего с Татьяной – обе нежные, влюбленные девушки. Так, опираясь на героиню из «Евгения Онегина», я стала работать над новым образом. Еще уверенности прибавило то, что мне удалось пройти все репетиции с солистом Большого театра Олегом Долговым, когда он приезжал в Челябинск на фестиваль к 180-летию композитора», - поделилась Гузелья Шахматова.

По традиции в партии Германа выступит приглашенный исполнитель. Вновь на челябинскую сцену выйдет солист Екатеринбургского театра оперы и балета, заслуженный артист России Владимир Чеберяк.

Как рассказала пресс-секретарь театра оперы и балета Анастасия Черкас, 30-го апреля в афише театра – опера «Кармен» Жоржа Бизе. Партия Хозе, сержанта драгунского полка, считается одной из самых сложных и красивых в репертуаре теноров.

В предстоящем спектакле ее впервые исполнит лауреат международного конкурса Павел Чикановский.