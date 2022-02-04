«Искусство побеждать»: Исторический музей представляет челябинских олимпийцев

Сегодня, 4 февраля, в день открытия XXIV зимних Олимпийских игр, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала начала работу выставка «Искусство побеждать». Представленные на ней предметы рассказывают историю участия и побед спортсменов Челябинской области на «белых Олимпиадах» за последние полвека.

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Лидия Скобликова, Александр Тихонов, Светлана Ишмуратова, Ольга Фаткулина и многие другие спортсмены, чьи имена составляют славу южноуральского спорта. Собрать их вместе в рамках одной выставки стоило немалого труда. В течение нескольких месяцев сотрудники Исторического музея Южного Урала изучали собственные фонды музея, а также коллекции музеев спортивных организаций, школ, вузов, клубов и частные собрания в поисках самых интересных экспонатов. Некоторые предметы получены, что называется, из первых рук. Например, фристайлистка Юлия Ливинская предоставила шлем, очки и ботинки, в которых выступала на различных соревнованиях, в том числе на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

Всего на выставке около 50 предметов. По ним можно изучать не только историю достижений челябинских олимпийцев, но и, например, эволюцию спортивной экипировки. В одной из витрин представлена коллекция беговых лыж, при изучении которой приходишь к неожиданному выводу: может, современные пластиковые лыжи почти невесомы и едут сами, но в плане эстетики финским деревянным «Ярвиненам» 1967 года до сих пор равных нет.

Выставка «Искусство побеждать» располагается в Музейно-выставочном центре Исторического музея Южного Урала и будет работать до 12 марта 2022 года. Вход свободный.