Исторический музей Южного Урала подготовит школьников к Всероссийской проверочной работе

К новому учебному году 2021-2022 Исторический музей Южного Урала разработал для школьников комплекс занятий, который поможет ребятам усвоить знания о регионе и сдать Всероссийские проверочные работы.

Занятия разработаны научными сотрудниками музея в соответствии с комплексом вопросов, встречающихся в ВПР, и будут проходить в залах основной экспозиции музея.

Комплекс, как рассказали в пресс-службе музея, включает в себя два урока-экскурсии: «Родной край» и «Край металлургов». Каждое занятие состоит из экскурсионной и практической частей. Практическая часть представляет собой опросный лист, вопросы которого содержат информацию о Челябинской области и помогут закрепить материал тематической экскурсии.

На первой тематической экскурсии «Родной край» школьникам расскажут о растительном и животном мире Южного Урала, о его озерах и реках, о рудах и минералах, скрытых в его недрах. Ребята узнают о памятниках природы, расположенных на территории Челябинской области и о таком понятии как «субъект Российской Федерации».

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Вторая тематическая экскурсия «Край металлургов» посвящена развитию промышленности в Челябинской области. Школьникам расскажут об Аркаиме, где обитали первые древние металлурги Южного Урала. Затем дети узнают, как на Урале возникли демидовские заводы, как происходило становление горнозаводского дела. В музее также отметили, что расскажут школьникам и о современных отраслях промышленности Челябинской области. А также об истории возникновения Челябинска, почему наш город носит это имя и отчего на гербе города изображен верблюд. Сельское хозяйство, культура, спорт, выдающиеся наши земляки — об этом тоже пойдет речь на экскурсии «Край металлургов».