Исторический музей Южного Урала прославит каслинских мастеров и их чугунные творения

Государственный исторический музей Южного Урала готовит в Челябинске выставку «Уральское чудо. Чугунное кружево», где будут представлены лучшие образцы художественного литья из фондов самого музея и его партнеров - Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Каслинского музея художественного литья, Златоустовского краеведческого музея.

На днях специалисты побывали на Каслинском заводе художественно-архитектурного литья, где выбрали предметы для экспозиции. Это отливки по моделям современных авторов - всего около трех десятков произведений.

Каслинский завод, который в недавнем времени отметил 275-летие, оказал большую поддержку проекту Исторического музея, главный хранитель которого Ирина Ивлиева рассказала, что сегодняшний, современный завод в Каслях, который хотят показать авторы проекта, есть совершенно уникальное место и единственное в России предприятие, где изготавливают художественные отливки из чугуна.

«Других таких больше нет. Здесь работает коллектив авторов, выполняющих очень сложный вид декоративно-прикладного искусства. Невозможно изготовить отливку из чугуна силами одного человека, требуются усилия многих профессионалов, выстроенные в единую технологическую цепочку. И эти профессионалы сегодня работают в Каслях, продолжая традиции своих предшественников», - отметила Ирина Ивлиева.

Как сообщает пресс-служба Государственного исторического музея, выставка расскажет о людях, строивших Каслинский завод, о его художниках, скульпторах, литейщиках, и чеканщиках.

Выставка «Уральское чудо. Чугунное кружево» проводится в рамках национального проекта «Культура». Открытие экспозиции запланировано на 25-е апреля.