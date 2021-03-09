Южный Урал встретит первый весенний праздник с морозом, метелями и порывистым ветром

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено еще на сутки

Камерный театр проводит секретную читку только для сумасшедших

В среду, 10 марта, Камерный театр Челябинска приглашает на читку новой пьесы. Название пьесы держится в секрете.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства культуры области Виктория Олиферчук, читку проведет давний друг и соратник театра режиссер Алексей Янковский, который ради такого случая специально снова приедет в Челябинск. Цель приезда постановщик обозначил – «продолжение сотрудничества с Камерным театром».

Название пьесы, которую будет читать мэтр не знает никто, кроме самого мэтра. В этом вся интрига. О произведении известно лишь, что это пьеса современного автора, вышедшая в свет недавно, ее еще нигде не успели поставить. Как сообщил режиссер, действие пьесы каким-то опосредованным образом связано с Челябинском, поскольку в ней упоминается метеорит.

«По нынешним временам работать в театре все равно что, вести драмкружок в больнице для душевнобольных. Вход на читку только для актеров и сумасшедших», - заявляет Алексей Янковский.

Читка состоится 10 марта в 11 часов в зале союза театральных деятелей (на втором этаже). После спектакля предполагается обсуждение.

В театре рассказали, что в соцсетях уже вовсю торгуют билетами для сумасшедших – по 750 рублей на человека. На самом деле вход для всех желающих абсолютно бесплатный.

А уже сегодня, девятого марта, в 17 часов Янковский проведет мастер-класс «Театр как форма жизни».