Коллективную картину писали челябинские художники на вернисаже

Вернисаж выставки с названием «Искушение» прошел в выставочном зале Союза художников Челябинской области.

В небольшом зале представили свои работы полтора десятка челябинских живописцев, графиков и скульпторов. Объединяло их работы стремление прославлять жизнь в разных ее проявлениях.

Например, скульптура носорога Андрея Старцева из серии «Механический зоопарк» в сегодняшних реалиях воспринимается как символ индустриальной, промышленной мощи, символ промышленного Урала.

На вернисаже прошла творческая акция – все желающие брали в руки кисточку и дополняли общую картину. Это коллективное произведение по должно стать лотом благотворительного аукциона. Переходящая кисточка побывала в руках у десятка профессиональных художников и у их гостей, включая присутствовавшую на вернисаже супругу губернатора Челябинской области Ирину Текслер.

Сергей Белковский