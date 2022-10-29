29.10.2022
Коллективную картину писали челябинские художники на вернисаже
29.10.2022
В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины
29.10.2022
Сегодня 70 лет исполнилось вневедомственной охране Росгвардии
29.10.2022
Выставка «Тяжелый след 30-х» откроется в Челябинске
28.10.2022
В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
28.10.2022
Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
Коллективную картину писали челябинские художники на вернисаже
Живописцы, графики и скульпторы Челябинска провели творческую акцию
14.10.2022
Челябинские художники взялись за тряпки
22.03.2019
В Челябинске открылось «Театральное зазеркалье»
29.03.2018
Челябинский проект #ТеатрПространствоСвободы» открывает новые таланты
Спасенный в Челябинской области белый лебедь передан зоозащитникам
28.10.2022
Дети мобилизованных уже получают бесплатное питание в Челябинске
27.10.2022
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022