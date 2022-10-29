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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.10.2022

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Внимание, не купите квартиру в доме под снос!
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В Челябинске активисты проекта «Перезагрузка» установили в сквере по адресу: улица Худякова, 10 т
29.10.2022

Точку буккроссинга на улице Худякова создали участники «Перезагрузки»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Российские школы должны не только учить, но и воспитывать. В этом уверен бессменный руководитель
29.10.2022

Руководитель челябинского «Воина» уверен: растить настоящих мужчин нужно со школьной скамьи

Алексей Вепринцев: Наши школы должны не только учить, но и воспитывать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.10.2022

Коллективную картину писали челябинские художники на вернисаже
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.10.2022

В Челябинской области изъяли из оборота тонны просроченной курятины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.10.2022

Сегодня 70 лет исполнилось вневедомственной охране Росгвардии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.10.2022

Выставка «Тяжелый след 30-х» откроется в Челябинске
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28.10.2022

В Копейске ребенок получил травму в игровой комнате
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29.10.2022 13:34
Фото: Сергей Белковский

Коллективную картину писали челябинские художники на вернисаже

Живописцы, графики и скульпторы Челябинска провели творческую акцию

Вернисаж выставки с названием «Искушение» прошел в выставочном зале Союза художников Челябинской области.

В небольшом зале представили свои работы полтора десятка челябинских живописцев, графиков и скульпторов. Объединяло их работы стремление прославлять жизнь в разных ее проявлениях.

Например, скульптура носорога Андрея Старцева из серии «Механический зоопарк» в сегодняшних реалиях воспринимается как символ индустриальной, промышленной мощи, символ промышленного Урала.

На вернисаже прошла творческая акция – все желающие брали в руки кисточку и дополняли общую картину. Это коллективное произведение по должно стать лотом благотворительного аукциона. Переходящая кисточка побывала в руках у десятка профессиональных художников и у их гостей, включая присутствовавшую на вернисаже супругу губернатора Челябинской области Ирину Текслер.

Сергей Белковский

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29.10.2022

Областной арбитражный суд рассматривает иск о сносе самовольных построек в Магнитогорске

Внимание, не купите квартиру в доме под снос!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске на грани исчезновения находится уникальный полигон Александра Петрова
29.10.2022

Учебный центр подготовки стрелков сегодня очень нужен стране

В Челябинске на грани исчезновения находится уникальный полигон Александра Петрова

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске активисты проекта «Перезагрузка» установили в сквере по адресу: улица Худякова, 10 т
29.10.2022

Точку буккроссинга на улице Худякова создали участники «Перезагрузки»

В Челябинске появилась телефонная будка для книголюбов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Российские школы должны не только учить, но и воспитывать. В этом уверен бессменный руководитель
29.10.2022

Руководитель челябинского «Воина» уверен: растить настоящих мужчин нужно со школьной скамьи

Алексей Вепринцев: Наши школы должны не только учить, но и воспитывать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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29.10.2022 12:45

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Педагога из Челябинска «развел» на деньги «полицейский» из Москвы

26.10.2022 16:38

В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года