Кукольники из Челябинска покорили Дальний Восток

Челябинский театр кукол имени В.А.Вольховского вернулся из Южно-Сахалинска, где в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» показал свои лучшие спектакли. Зрители приняли спектакли «на ура».

Организатором гастролей является Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры РФ.

В течение трех дней челябинские артисты сыграли на сцене сахалинского театра кукол девять спектаклей при полных аншлагах.

Как рассказала корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра кукол Челябинска Светлана Кондюрина, отзывы зрителей были восторженными и благодарными, спектакли принимали на «ура» не только дети, но и взрослые, которые выражали свое признание артистам долгими аплодисментами и громкими криками «Браво!»

Челябинские артисты представили зрителям Южно-Сахалинска три постановки из репертуара своего театра: одну из старейших постановок театра «Аистенок и Пугало» в режиссуре Валерия Вольховского, лирическую сказку «Подарок для папы» и балладу о собачьей жизни «Каштанка» - спектакль-лауреат XXXII областного фестиваля «Сцена» в номинациях «Лучшая работа режиссера» и «Лучший актерский ансамбль».

Каждый спектакль нашел своего зрителя, а у челябинского театра кукол на Дальнем Востоке появились новые поклонники и новые друзья-коллеги. Они и встречали челябинских артистов у трапа самолёта, угощали их традиционным напитком «Клоповка» и красной икрой.

По словам директора челябинского театра кукол Елены Ильченко, стоило преодолеть семь с половиной тысяч километров, чтобы обрести новых друзей, увидеть Японское и Охотское моря, посетить интересные музеи и договориться с руководством сахалинского театра о дальнейшем сотрудничестве.