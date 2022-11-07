07.11.2022
Санкт-Петербург ждет челябинских дворников
07.11.2022
Показатель недельной смертности от ковида снизился на четверть
07.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
В лицее Челябинска открыт первый в стране класс для детей с сахарным диабетом
07.11.2022
Уникальный дворец культуры Челябинска «расправит крылья» на этой неделе
07.11.2022
На Иремеле заблудилась группа туристов из Уфы
Кукольники из Челябинска покорили Дальний Восток
Челябинские артисты сыграли девять спектаклей при полных аншлагах
28.10.2022
Три лучших спектакля покажут на Сахалине кукольники Челябинска
26.10.2022
«Соломенный жаворонок» принёс победу челябинскому «Годунову»
18.10.2022
Международный «Соломенный жаворонок» пройдёт в Челябинске восьмой раз (16+)
07.10.2022
«Неправильные сказки» расскажет детям Челябинский театр кукол
Челябинцы сварили «Народный борщ» в Херсоне к празднику
04.11.2022
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022