Магнитогорская библиотека получила имя поэта

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 31 мая, на заседании городского Собрания депутаты дали библиотеке-филиалу №10 имя Александра Павлова.

Александр Борисович Павлов - магнитогорский поэт, журналист газеты "Магнитогорский металл", член Союза писателей России, член-корреспондент Академии литературы, кавалер Серебряного креста «За возрождение Оренбургского казачества», лауреат Всероссийской премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка. Награжден орденом В.В. Маяковского, медалью им. А.П. Чехова.

«Александр Павлов ушел из жизни в 2011 году, в возрасте 61 года. А через пару месяцев ему посмертно присуждена награда в номинации «Персона в журналистике» городского журналистского конкурса «Город и мы». Он был «певцом Магнитки», в своем творчестве уделял особое внимание темам, связанным с Магнитогорском, трудовыми подвигами земляков, красотой уральского края. В 2015 году на доме, где поэт жил последние годы, установлена мемориальная доска», - рассказал спикер Собрания Александр Морозов.

Он процитировал известные строки поэта:

Я - Память,

Мне время подвластно.

От самого светлого дня

до самого тёмного часа

я – Память.

Вглядитесь в меня.

Библиотека, которую еще называют семейной библиотекой, охватывает около семи тысяч читателей. При поддержке вдовы поэта Татьяны Михайловны там уже организована музейная экспозиция, посвященная А.Б. Павлову.