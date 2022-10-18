Международный «Соломенный жаворонок» пройдёт в Челябинске восьмой раз (16+)

Завтра, 19 октября, в Челябинске, в театре кукол имени В.Вольховского начинает свою работу VIII международный фестиваль «Соломенный жаворонок» - первый и единственный в России фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя. Фестивальную афишу открывает оперой марионеток «Собака камень» в постановке Виктора Плотникова Екатеринбургский театр кукол.

Организатором фестиваля является Челябинский театр, на двух площадках которого состоятся все спектакли этого традиционного уникального смотра. Проходит он при поддержке правительства, министерства культуры Челябинской области, Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ.

«Соломенный жаворонок» проводится раз в два года и собирает под своей крышей лучшие режиссерские работы из России и из-за рубежа, - рассказывает заведующая литературной частью театра-организатора, куратор фестиваля Светлана Кондюрина. - В этом году в фестивале примут участие театры из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Рязани, Оренбурга, Набережных Челнов, Кургана, Казани и Ханты-Мансийска. В афише фестиваля представлены спектакли-номинанты на Национальную театральную премию «Золотая Маска» и спектакль-лауреат этой премии «Сказка о золотом петушке» театра Karlsson Haus из Санкт-Петербурга. Хозяин фестиваля представит премьеру нынешнего сезона - спектакль «Годунов». Всего на фестивале в течение шести дней (по 24 октября) будет показано 14 спектаклей».

«Соломенный жаворонок» - фестиваль-конкурс. Его особенность в том, что лауреатов выбирают сами участники фестиваля – по принципу проведения церемоний голосования кинопремии «Оскар» и музыкальной премии «Евровидение». Члены коллегии критиков в течение всего фестиваля будут смотреть спектакли, проводить открытые обсуждения и творческие встречи, присоединиться к которым смогут все заинтересованные зрители.

В этом году коллегию критиков возглавит главный режиссёр академического Центрального театра кукол имени Сергея Образцова, неоднократный лауреат российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Борис Константинов. Также в коллегию критиков вошли такие известные театральные критики и театроведы как Оксана Кушляева из Санкт-Петербурга и Нияз Игламов из Казани.