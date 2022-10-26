26.10.2022
«Соломенный жаворонок» принёс победу челябинскому «Годунову»
26.10.2022
Медработник из Троицка хотела продать квартиру и лишилась более миллиона рублей
26.10.2022
Подарок на День рождения челябинской миссис Сэвидж - премьера
26.10.2022
В Красноармейском районе два пьяных устроили ДТП
26.10.2022
Жители Челябинска все охотнее впускают умных помощников в свою жизнь
26.10.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до третьего ноября
«Соломенный жаворонок» принёс победу челябинскому «Годунову»
18.10.2022
Международный «Соломенный жаворонок» пройдёт в Челябинске восьмой раз (16+)
18.10.2018
Челябинский театр кукол принимает VI фестиваль «Соломенный жаворонок»
26.10.2016
Фестиваль «Соломенный жаворонок» в Челябинске завершился победой пермских кукольников
В Каслях восстанавливают исторически ценное здание бывшего госпиталя
25.10.2022
Нюансы частичной мобилизации в Челябинской области обозначил Андрей Максуров
24.10.2022
На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам
24.10.2022
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022