«Соломенный жаворонок» принёс победу челябинскому «Годунову»

В Челябинском театре кукол имени В.А.Вольховского состоялась церемония закрытия VIII международного фестиваля «Соломенный жаворонок».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина, «Соломенный жаворонок» - первый и единственный в России фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя.

За шесть дней - а фестиваль проходил с 19 по 24 октября - на площадке хозяев и организаторов смотра было показано более двадцати спектаклей из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска, Рязани, Оренбурга, Набережных Челнов, Кургана, Казани и Ханты-Мансийска.

Поддержку международному театральному форму оказало правительство и министерство культуры Челябинской области и областное отделение Союза театральных деятелей РФ (ВТО). Лауреатов по пяти номинациям «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» выбирали сами участники. Голосование проходило по принципу музыкальной премии «Евровидение», то есть непосредственно во время церемонии закрытия фестиваля вскрывались конверты с анкетами, которые заполнял каждый театр-участник.

Лауреатом в четырех номинациях из пяти стал спектакль Челябинского театра кукол «Годунов». Дипломы получили Александр Янушкевич за лучшую работу режиссера, Татьяна Нерсисян за лучшую работу художника, Александр Малышев за лучшую мужскую роль. Также «Годунов» был признан лучшим спектаклем фестиваля.

Диплом лауреата в номинации «Лучшая женская роль» получила актриса Оренбургского театра кукол Елена Смирнова за роль Лизель Мемингер в спектакле «Небольшая история». Коллегия критиков вручила свой специальный приз постановке Пермского театра кукол «Цветы для Элджернона» за художественный синтез идей трансгуманизма с эстетикой массовой культуры.

На церемонии закрытия фестиваля министр культуры области Алексей Бетехтин на радость всем участникам и зрителям сказал традиционную сакраментальную фразу: «Фестивалю “Соломенный жаворонок” – быть!». Следующего «Соломенного жаворонка» будем ждать в 2024 году.