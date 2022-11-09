ММК создал лучший профсоюзный хит на всем Урале

Представители первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» Горно-металлургического профсоюза России покорили жюри девятого открытого уральского конкурса рабочей песни «УралPROтруд», состоявшегося в Первоуральске Свердловской области.

Участие в мероприятии приняли свыше 250-ти человек – представители 38-ми предприятий и организаций Уральского федерального округа, Пермского края и Архангельской области. В составе жюри работали профессионалы в области культуры и профлидеры.

Профсоюз Группы ММК на конкурсе представляли три работника компании. В номинации «Боевой профсоюз, боевая рабочая песня, профсоюзный хит» первое место заняла Наталья Назаренко из цеха «Энергосервис» ООО «Объединенная сервисная компания». Жюри высоко оценило композицию «Мы будем жить»: известная мелодия песни «I will survive» плюс авторский текст о личных и профессиональных возможностях, которые дает работнику профсоюзное членство, покорили сердца слушателей. Также Наталья получила спецприз конкурса от жюри.

Как напоминают в управлении информации и общественный связей Магнитогорского металлургического комбината, в 2022 году Наталья Назаренко стала обладателем Гран-при комбинатского фестиваля авторской песни «Перекликаются гитары, переплетаются сердца», а в 2021-м завоевала Гран-при регионального конкурса Федерации профсоюзов Челябинской области «Рабочая песня 2021».

Помимо этого, два спецприза от жюри конкурса «УралPROтруд» получила инспектор-делопроизводитель цеха железнодорожного транспорта ПАО «ММК» Наталья Сологуб. Пять спецпризов – у аппаратчика очистки цеха улавливания и переработки химических продуктов ПАО «ММК» Владислава Кузнецова.

Конкурс рабочей песни проводится ежегодно с 2014 года по инициативе Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Уральского федерального округа. Конкурс проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.