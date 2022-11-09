09.11.2022
ДТП парализовало движение на северо-западе Челябинска
09.11.2022
Библиотеки расширили доступ к аудиокнигам для людей с ограниченными возможностями
09.11.2022
В Челябинске автоледи сбила девочку-подростка
09.11.2022
ММК создал лучший профсоюзный хит на всем Урале
09.11.2022
Минобороны России разъяснило порядок и размеры выплат для мобилизованных
09.11.2022
Родители детей с ихтиозом могут подать заявление на получение выплат
ММК создал лучший профсоюзный хит на всем Урале
Профсоюзные работники Магнитки покорили жюри конкурса рабочей песни
08.11.2022
Доля премиальных продаж продукции ММК в этом году выросла до 44 процентов
07.11.2022
Индустриальный парк ММК сможет пользоваться налоговыми льготами еще пять лет
07.11.2022
ММК представит свою продукцию на престижной выставке в Москве
02.11.2022
ММК наградит лидеров «Цифрового Олимпа»
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022
ЧЦЗ в числе лидеров по реализации экологических программ
08.11.2022
Почти триста челябинцев в этом году покинули стены аварийных жилищ
08.11.2022
В центре Челябинска асфальт укладывали на заснеженный щебень. В КДХ объяснили, зачем
07.11.2022
Про пешеходов забыли: челябинцы обсуждают первый гололед
07.11.2022