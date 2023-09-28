28.09.2023
«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований
28.09.2023
Плановый дефицит бюджета Челябинской области сокращен на 21,6 миллиарда рублей
28.09.2023
Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»
28.09.2023
«Уральская кузница» завершила конкурс по благоустройству предприятия
28.09.2023
В Челябинске пройдет фестиваль нагайбакской культуры
27.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований
27.09.2023
В Челябинске открывается выставка «От барокко до бидермайера»
04.09.2023
Время разбрасывать камни: в Челябинске откроется выставка Льва Гутовского
16.08.2023
Выставка «Русская солонка» завершает свою работу
29.06.2023
«Русская солонка» вдохновляет челябинцев на мастер-классы
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023