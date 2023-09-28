«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований

Музей изобразительных искусств, приглашает всех творческих, активных и любящих свой родной край ребят в возрасте от семи до 17 лет, принять участие в конкурсе творческих работ.

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области совместно с Челябинским государственным музеем изобразительных искусств объявляет конкурс детского творчества «Мое наследие. Южный Урал».

Челябинская область наполнена удивительными историями и легендами, красивыми сооружениями и таинственными археологическими памятниками. Тысячи объектов Южного Урала стали свидетельствами событий жизни людей, начиная с древнейших эпох и вплоть до недавнего времени

Конкурс проводится в трех номинациях:

изобразительное искусство; макетирование; декоративно-прикладное искусство.

Организаторы конкурса приглашают эксперементировать с формой, цветом, материалом, вдохновляясь культурным наследием Южного Урала и приносить работы на конкурс.

Прием заявок до 20 октября 2023 года. Подробности об участии в конкурсе можно узнать в положении и на сайте музея.