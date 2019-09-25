Молодежь ММК в ритме танца
Культура
Сегодня, 09:58

Во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе состоялся третий, музыкальный этап конкурса среди молодых работников Группы ПАО «ММК» «Профсоюзная молодежка».

Музыкальный этап проходил в танцевальном формате. На сцену дворца вышли 8 команд, чтобы определить лучших танцоров. По условиям конкурсного этапа ребята должны были продемонстрировать не просто свои танцевальные навыки, а еще и доказать, что они умеют танцевать в команде, сообщает пресс-служба ММК.

Этот этап стал возможен благодаря поддержке давних партнеров профсоюзной организации - школы танца «Квадрат», специалист которой был прикреплен к каждой команде во время подготовки танцевального номера. При этом команды не были ограничены в выборе танцевального направления, поэтому на суд жюри и зрителей конкурсанты представили номера, отражавшие самые разные танцевальные направления и стили: от современной хореографии до классических и народных танцев.

Победу в танцевальном состязании, ставшем последним отборочным этапом для ребят на пути к финалу, одержала команда прокатного производства. Второе место заняла Сборная ПАО «ММК», третье – команда ООО «ММК-Информсервис». Все они вышли в финал, также как команды ООО «Шлаксервис», ОАО «ММК-МЕТИЗ» и команда металлургического производства ПАО «ММК». Лидирует в общем зачете по итогам трех этапов Сборная ПАО «ММК», в активе которой 21 балл. На балл меньше у команды ООО «Шлаксервис», замыкает лидирующую тройку команда ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Конкурс среди молодых работников Группы ПАО «ММК» «Профсоюзная молодежка» стартовал в июне. Этот конкурс, проходящий во второй раз, объединил прежние молодежные конкурсы «Профсоюзные девчата» и «Горячие парни горячих цехов».  В этом году конкурс посвящен 90-летию Магнитогорска. Организатором мероприятия традиционно выступает Первичная профсоюзная организация Группы ПАО «ММК». На старт популярного молодежного конкурса «Профсоюзная молодежка» вышли девять команд, состоящих из молодых работников - членов профсоюзной организации группы ММК. Позади спортивный этап «Стальные игры», этап-квест «Любимый город» и танцевальный этап. Финальное шоу состоится 13 декабря во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная 1).

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Теги
ПАО «ЧМК»
группа Компаний ММК
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