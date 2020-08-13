Молодежный театр расскажет челябинцам о том, как слониха упала с неба

Молодежный театр Челябинска работает сразу над четырьмя премьерными спектаклями и новыми спецпроектами, которые представит в юбилейном сезоне.

К круглой дате (театру нынче 55) храм искусства завершает и ремонтные работы в зрительской части. Благодаря национальному проекту "Культура" здесь появились светлое фойе, новые удобные кресла, сверкающий паркет из трех пород дерев и новое оборудование - наслаждаться театральными премьерами зрители будут в очень приятной обстановке.

Молодежный театр подарит ценителям искусства постановку "Как Слониха упала с неба" (9+) по книге Кейт ДиКамилло (режиссер Иван Пачин, Санкт-Петербург. Это необыкновенная история про маленький городок Балтиз и его жителей. Мальчик-сирота Питер пытается разыскать свою давно пропавшую сестренку Адель. Рыночная гадалка предсказывает Питеру воссоединение с сестрой после череды невероятных событий, связанных с той, которая, как сумасшедший астероид, обрушивается с неба. Это гигантская слониха, случайно сотворенная фокусником, задумавшим всего-то букет лилий…

Вторая премьера - "Созвездие Бродячих Котов" (6+) режиссёра Юрия Алесина (Москва) по мотивам сказки Джанни Родари "Уйду к кошкам". Мурлыкам не нужно ходить в школу или на работу, они делают, что хотят. Наверняка каждому иногда хочется попробовать жить, как они. Именно это и происходит с синьором Мариконе, почтенным пенсионером, бывшим служащим железной дороги. Спектакль пропитан атмосферой итальянского карнавала с зажигательной музыкой, танцами и песнями.

Еще в прошлом сезоне в театре состоялось два итальянских вечера, посвященных предстоящей премьере. Режиссер с детьми читал малоизвестные "Сказки, у которых три конца" Джанни Родари, а также предлагал юным зрителям попробовать себя в роли артистов.

Также Молодежный театр готовится удивить своих поклонников "Подвигам Геракла" (12+) режиссёра Константина Муханова (Москва). Это история о дерзком и самонадеянном подростке Гере, который убежден, что совершать подвиги легко, и в этой своей уверенности делает много ошибок. На своем полном испытаний пути незадачливый "Геракл" получит, возможно, самый важный опыт в жизни.

Как рассказали в пресс-службе Молодежного театра, в прошлом сезоне организованным группам представили спектакль "в доработке". В начале предстоящего сезона все зрители смогут увидеть полноценную премьеру. В основе пьесы, специально написанной для театра, - реальная история о подвиге, который мог остаться незамеченным.

Четвертая постановка называется "Завтра была война" (12+). Повесть Бориса Васильева, инсценировка Екатерины Гузёмы, режиссер Александр Черепанов.

В период карантина Молодежный представил онлайн-читку инсценировки, ее можно посмотреть в соцсетях театра и сегодня.

Но и это не все сюрпризы. Отмечать юбилейный сезон планируется с размахом: зрителей ждут экскурсия-променад по театру, творческие встречи с актерами, читки и обсуждение знаковых пьес прошлого столетия, спектакль на основе исторических документов о театре и, конечно, праздничный вечер. Также совсем скоро Молодежный объявит о новом проекте, который предполагает коммуникацию со зрителем - "Мессенджер".

Открытие сезона Молодежный запланировал на сентябрь - при условии благополучной эпидемиологической ситуации и снятии карантина.

СПРАВКА

В 1965-м году вышел указ о создании в Челябинске Театра юного зрителя, а 1 января 1966 года в нем состоялся первый спектакль – "Золотой ключик". В 2011-м году театр был переименован в Молодежный.