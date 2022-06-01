Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На поддержку хлебопекарных предприятий Челябинской области в этом году будет направлено 70 миллио
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
01.06.2022

На поддержку хлебопеков Челябинской области будет направлено 70 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинские автомобилисты продолжают возмущаться тем, во что подрядчики с молчаливого согласия уп
Дороги
Дороги
01.06.2022

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июня размер прожиточного минимума в Челябинской области увеличен на 10 процентов.
01.06.2022

В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медицинских работников среднего звена в
31.05.2022

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области повысили максимальный размер социальной выплаты на приобретение внутридомов
31.05.2022

Выплаты на приобретение газового оборудования для льготников повысили до 100 тысяч
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.06.2022

В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2022

За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2022

Анонсы событий и мероприятий на первое июня
Исторический музей
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ВМФ
Культура
01.06.2022 11:49

Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске вчера, 31 мая, торжественно открылась выставка «Под Андреевским флагом». Впервые в формате музейной экспозиции представлена история флота России через её связь с Челябинской областью. Выставка рассказывает посетителям, как южноуральцы служили под Андреевским флагом и под флагом Военно-Морского флота СССР.

На открытии прозвучали песни о море, с творческими номерами выступили кадеты бишкильской средней школы имени героя России адмирала ФСБ Германа Угрюмова, проникновенные слова о море и моряках сказали гости первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, директор «Гимназии № 96» Жанна Рыжкова, капитан второго ранга Александр Инюшин и многие другие.

Все это стало настоящим праздником для морских волков - ветеранов военно-морского флота.

"Когда дети выступали - слёзы наворачивались. Приятно быть снова среди моряков - родственные души...", - делится эмоциями от открытия выставки капитан третьего ранга Александр Бутенко.

"Приятно, что вспомнили про нас - ветеранов Военно-Морского флота. Мы выполняли боевые задачи, ходили на северный полюс, оттуда стреляли двумя баллистическими ракетами, до нас это не могла сделать ни одна страна в мире. Мы гордимся Военно-Морским флотом, - говорит мичман Владимир Гораев, отслуживший 26 лет.  - Меня удивила выставка, за короткий срок создали экспозицию, которая охватывает и «старый» флот, и нынешний. Приятно было поучаствовать в её создании - мы передали фотографии".

На выставке можно увидеть предметы из частных коллекций и подлинные вещи с кораблей и подлодок, над которыми Челябинская область несет шефские обязательства, а также экспонаты из школьных музеев Челябинска и уникальные макеты от талантливых судомоделистов Южного Урала. Последними восхитился на выставке главный старшина Александ Шанин: " Какие корабли, какие лодки! Это же сколько усилий, труда, усидчивости требует...Я ошарашен выставкой.  Это нужно видеть своими глазами, в особенности - детям!"

Старшина первой статьи Сергей Макаров непосредственно участвовал в создании экспозиции как эксперт: "Тельник надевают раз и на всю жизнь. Я старался сделать всё, что было в моих силах для выставки - помогал, консультировал. Я сам подводник и на выставке большой упор сделан именно на эту тему. Огромная благодарность всем, кто сделал эту выставку. Для нас это большое счастье".

Исторический музей
Армия
ВМФ
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.05.2022

«Ночь музеев» в историческом сердце Челябинска получилось волшебной и бурной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2022

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.04.2022

Уникальная выставка об уральском чуде – Каслинском литье – откроется в Челябинске
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В Нью-Йорке прямо напротив штаб-квартиры ООН красуются очень русские - бело-сине-красные - скамей
Федерация

В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки

30.05.2022
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Интервью

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26.05.2022
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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На поддержку хлебопекарных предприятий Челябинской области в этом году будет направлено 70 миллио
Сельское хозяйство
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01.06.2022

На поддержку хлебопеков Челябинской области будет направлено 70 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Челябинские автомобилисты продолжают возмущаться тем, во что подрядчики с молчаливого согласия уп
Дороги
Дороги
01.06.2022

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июня размер прожиточного минимума в Челябинской области увеличен на 10 процентов.
01.06.2022

В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медицинских работников среднего звена в
31.05.2022

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области повысили максимальный размер социальной выплаты на приобретение внутридомов
31.05.2022

Выплаты на приобретение газового оборудования для льготников повысили до 100 тысяч
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Лента новостей

01.06.2022 11:49

Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”

01.06.2022 11:26

В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона

01.06.2022 11:16

На поддержку хлебопеков Челябинской области будет направлено 70 миллионов рублей

01.06.2022 10:49

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

01.06.2022 10:28

Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС

01.06.2022 10:27

Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание

01.06.2022 10:26

В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости

01.06.2022 10:22

В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%

31.05.2022 22:58

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников

31.05.2022 20:59

За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить

31.05.2022 20:45

Выплаты на приобретение газового оборудования для льготников повысили до 100 тысяч

31.05.2022 19:23

День защиты детей в Челябинской области будет теплым и солнечным

31.05.2022 19:09

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30.05.2022 13:27

Магниторец выпрыгнул с четвертого этажа за телефоном

30.05.2022 12:48

В Варненском районе девочка получила ожоги после возгорания бензина

30.05.2022 12:32

Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь

30.05.2022 12:31

Миасс примет «Кубок путешественника Федора Конюхова»

30.05.2022 12:31

Мог ставить сети: родственники самостоятельно нашли тело утонувшего рыбака на озере Мыркай

30.05.2022 12:29

По требованию прокуратуры администрация Челябинска «подсветит» «Тропу здоровья»

30.05.2022 12:28

Кошка и лиса: в Челябинской области - новые жертвы бешенства

30.05.2022 12:27

В Челябинской области снижается смертность от ковида

30.05.2022 12:26

В ГРЦ Макеева подвели итоги конкурса инновационных проектов

30.05.2022 12:24

Первый аукцион по КРТ жилой застройки в Челябинске состоится в конце июня

30.05.2022 12:20

В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки

30.05.2022 11:50

Задержан магнитогорец, который пытался спрятать труп в подъезде

30.05.2022 11:48

Все муниципальные пляжи Челябинска готовы к открытию

30.05.2022 11:41

Челябинский «Ангел» накормил жителей Мариуполя

30.05.2022 11:13

Предпринимателям предлагают более активно использовать «сервис жалоб» на портале Госуслуг

30.05.2022 11:11

Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска

30.05.2022 10:46

Странные медкарты детей нашли на базе Красного Креста в Мариуполе

30.05.2022 10:44

Следующей зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум

30.05.2022 10:41

Умные фонари «Ростелекома» помогли Южному Уралу сэкономить миллионы киловатт электроэнергии

30.05.2022 10:23

СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска

30.05.2022 10:21

Текслер выступит с четвертым посланием на посту губернатора Челябинской области

30.05.2022 10:17

Челябинцы сняли пронзительный клип о потерях Донбасса за восемь лет геноцида

30.05.2022 09:41

Текслер предложил создать в России единый портал по импортозамещению