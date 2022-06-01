Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске вчера, 31 мая, торжественно открылась выставка «Под Андреевским флагом». Впервые в формате музейной экспозиции представлена история флота России через её связь с Челябинской областью. Выставка рассказывает посетителям, как южноуральцы служили под Андреевским флагом и под флагом Военно-Морского флота СССР.

На открытии прозвучали песни о море, с творческими номерами выступили кадеты бишкильской средней школы имени героя России адмирала ФСБ Германа Угрюмова, проникновенные слова о море и моряках сказали гости первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, директор «Гимназии № 96» Жанна Рыжкова, капитан второго ранга Александр Инюшин и многие другие.

Все это стало настоящим праздником для морских волков - ветеранов военно-морского флота.

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"Когда дети выступали - слёзы наворачивались. Приятно быть снова среди моряков - родственные души...", - делится эмоциями от открытия выставки капитан третьего ранга Александр Бутенко.

"Приятно, что вспомнили про нас - ветеранов Военно-Морского флота. Мы выполняли боевые задачи, ходили на северный полюс, оттуда стреляли двумя баллистическими ракетами, до нас это не могла сделать ни одна страна в мире. Мы гордимся Военно-Морским флотом, - говорит мичман Владимир Гораев, отслуживший 26 лет. - Меня удивила выставка, за короткий срок создали экспозицию, которая охватывает и «старый» флот, и нынешний. Приятно было поучаствовать в её создании - мы передали фотографии".

На выставке можно увидеть предметы из частных коллекций и подлинные вещи с кораблей и подлодок, над которыми Челябинская область несет шефские обязательства, а также экспонаты из школьных музеев Челябинска и уникальные макеты от талантливых судомоделистов Южного Урала. Последними восхитился на выставке главный старшина Александ Шанин: " Какие корабли, какие лодки! Это же сколько усилий, труда, усидчивости требует...Я ошарашен выставкой. Это нужно видеть своими глазами, в особенности - детям!"

Старшина первой статьи Сергей Макаров непосредственно участвовал в создании экспозиции как эксперт: "Тельник надевают раз и на всю жизнь. Я старался сделать всё, что было в моих силах для выставки - помогал, консультировал. Я сам подводник и на выставке большой упор сделан именно на эту тему. Огромная благодарность всем, кто сделал эту выставку. Для нас это большое счастье".