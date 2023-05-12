12.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
12.05.2023
Мультфильм про Аркаим вышел в финал международного конкурса
12.05.2023
Жители Челябинской области активно выступают против эвтаназии и запрета кормить бездомных животных
12.05.2023
Арестована челябинка, убившая сожителя чугунной сковородкой
12.05.2023
В Саткинском районе в ДТП на автодороге Москва-Челябинск погиб житель Набережных Челнов
12.05.2023
В здоровом теле – здоровый дух: в ЮУрГУ прошел спортивный праздник
Мультфильм про Аркаим вышел в финал международного конкурса
27.04.2023
Сотрудники Аркаима проведут 50 бесплатных экскурсий по новому маршруту
24.04.2023
Открытие сезона на Аркаиме посвятят основателю заповедника Геннадию Здановичу
18.04.2023
Мультфильм про Аркаим победил на конкурсе минобра Челябинской области
11.04.2023
Аркаим готовится к юбилею своего отца-основателя Геннадия Здановича
В Челябинской области установлена новая памятная дата в честь подвига добровольцев-танкистов
11.05.2023
В Свято-Казанском женском монастыре Троицка зацвела сакура
11.05.2023
В Челябинск к празднику Святой Троицы привезут частицу мощей Георгия Победоносца
10.05.2023
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023