Мультфильм про Аркаим вышел в финал международного конкурса

Анимационный фильм «Мы живем на Аркаиме» стал участником XIII международного кинофестиваля «Свет миру» - одного из крупнейших молодежных киносмотров на территории России.

В 2023 году в экспертный совет кинофестиваля поступило 3470 заявок. Из них члены жюри отобрали 124 лучшие работы со всего мира. Это игровые и документальные фильмы, анимация и телерепортажи из 26 стран.

Как рассказала пресс-секретарь заповедника «Аркаим» Виктория Олиферчук, свои работы представили не только известные французские и итальянские киношколы, но и новые авторы из Перу, Ирана, Шри-Ланки и даже экзотической Танзании.

Работа челябинских аниматоров также попала в финал в номинации «репортаж». Конкурентами челябинцев стали авторы из Москвы, Ярославля, Екатеринбурга, Вологды.

«Пройти такой серьезный конкурсный отбор и попасть в финал - уже большая удача. Но все же пожелаем мультфильму «Мы живём на Аркаиме» очередных побед. Подведение итогов и объявление лауреатов состоится в августе 2023 года в городе Рыбинске», - рассказала сценарист Александра Петрова.