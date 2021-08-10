10.08.2021
На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов
10.08.2021
Молодые металлурги ЧЦЗ приняли участие в очистке берега озера Тургояк от мусора
10.08.2021
«Металлург» с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» на мемориале имени Ромазана
10.08.2021
Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего в Грозном коллеги
10.08.2021
В Челябинской области прогнозируют рост реальных зарплат по итогам 2021 года
10.08.2021
В Челябинске задержана банда, ночью нападавшая на прохожих
На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов
06.08.2021
Из-за ковида отменили Крынку на Аркаиме
04.08.2021
Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме
28.07.2021
Участник конкурса рецептов на Аркаиме поделился секретом приготовления казачьего шулюма
20.07.2021
«Аркаим» объявил сбор старинных рецептов
Южноуральцам советуют не открывать на ночь окна и сократить пребывание на улице
09.08.2021
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021