На Аркаиме двухметровую скульптуру будут сжигать восемь часов



На Аркаиме (Челябинская область) 14 августа пройдет процедура обжига огромной глиняной скульптуры. Ее длительность составит около восьми часов, сообщили в министерстве культуры региона.



Автор скульптуры - работник мастерской на Аркаиме Станислав Курамин. Фигура символизирует землю, огонь, воздух и воду. Эти стихии в работе мастера сплелись воедино.



«Мы заказывали специальную белую глину, которой потребовалось более 110 килограммов. Нижняя часть скульптуры уже готова, сейчас заканчиваю верх. Фигура получается достаточно масштабная – под два метра в высоту», - рассказал мастер.





Как рассказали в региональном минкульте, перед обжигом нужно построить топку, подготовить кожух, подвезти дрова. Фигуру придется разобрать на четыре части, чтобы доставить ее к месту. А восемь часов обжига требуется для того, чтобы глина превратилась в керамику.



«Самое интересное в конце – когда раскрывается кожух и появляется раскаленная фигура в снопах искр. Это настоящее огненное шоу», - поделился Станислав Курамин.



Посмотреть на обжиг могут все желающие. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер и условий пожарной безопасности.



Фото: Министерство культуры Челябинской области, Аркаим