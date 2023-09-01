01.09.2023
Южноуральских школьников и студентов бесплатно обучат программированию
01.09.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов на Свердловском проспекте – Труда
01.09.2023
Напевая, шутя и играя - в Челябинске пройдет джазовый стрит-парад
01.09.2023
Челябинские легкоатлеты пробегут 100 километров по городскому бору
01.09.2023
Челябинские спасатели подвели итоги лета
01.09.2023
Губернатор поздравил южноуральцев с Днем знаний
Напевая, шутя и играя - в Челябинске пройдет джазовый стрит-парад
19.06.2021
Челябинцы присоединились к джазовому стрит-параду
31.05.2018
Челябинск погружается в удивительный мир джаза
17.05.2018
В Челябинске состоялся концерт памяти патриарха уральского джаза Игоря Бурко
16.05.2018
Челябинск на три дня окунется в удивительный мир джаза
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023