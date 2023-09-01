Напевая, шутя и играя - в Челябинске пройдет джазовый стрит-парад

Международный фестиваль «Какой удивительный мир» начнется в Челябинске, в это воскресенье, 3 сентября, праздничным музыкальным шествием по Кировке. Надеются организаторы.

Стрит-парад стартует в 12 часов от барельефа Игоря Бурко и пойдёт по пешеходной части улицы Кирова в направлении Арт-сквера на набережной. Праздничным шествием по центральной улице города пройдут музыканты, актёры миманса и танцовщики, а также многочисленное челябинское музыкальное сообщество.

«В этом году стрит-парад пойдет в обратную сторону. Обычно мы шли в сторону барельефа основателя фестиваля Игоря Бурко и там отмечались. А в этом году напевая, шутя и играя пойдем вниз по Кировке», - рассказала один из организаторов фестиваля Наталья Риккер.

После парада в Арт-сквере на летней эстраде начнется большой джазовый марафон. Среди его участников: ансамбли «Уральский диксиленд», Kickin' Jass Orchestra (Екатеринбург), Уральский духовой оркестр п/у заслуженного артиста России Игоря Ежова, Эстрадно-джазовый оркестр п/у Антона Бугаева, солисты и коллективы детской джазовой студии «Бэби-джаз», оркестр «Флейты Челябинска», джазовый квинтет «The Тритон» (Магнитогорск), челябинские ансамбли «Уют-компания» и Usynins Band. Впервые фестиваль расширит стилистические рамки уличного концерта и примет рокабилли-бэнд Ghost Radio и блюз-бэнд «Братья Енотовы». Изюминкой программы станет уникальный джем-хэппенинг, в котором все участники концерта исполнят «гимн» фестиваля – песню «What a Wonderful World».

А вечером, в 17 часов на летней эстраде Государственного исторического музея для жителей и гостей города будет представлена одна из самых популярных программ ансамбля «Маэстро Аккордеон» «В ритмах босановы».

Сейчас пока организаторы замерли в ожидании хорошей погоды.