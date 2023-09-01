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01.09.2023

Южноуральских школьников и студентов бесплатно обучат программированию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Фото: Челябинская филармония

Напевая, шутя и играя - в Челябинске пройдет джазовый стрит-парад

Международный фестиваль «Какой удивительный мир» начнется в Челябинске, в это воскресенье, 3 сентября, праздничным музыкальным шествием по Кировке. Надеются организаторы.

Стрит-парад стартует в 12 часов от барельефа Игоря Бурко и пойдёт по пешеходной части улицы Кирова в направлении Арт-сквера на набережной. Праздничным шествием по центральной улице города пройдут музыканты, актёры миманса и танцовщики, а также многочисленное челябинское музыкальное сообщество.

«В этом году стрит-парад пойдет в обратную сторону. Обычно мы шли в сторону барельефа основателя фестиваля Игоря Бурко и там отмечались. А в этом году напевая, шутя и играя пойдем вниз по Кировке», - рассказала один из организаторов фестиваля Наталья Риккер.

После парада в Арт-сквере на летней эстраде начнется большой джазовый марафон. Среди его участников: ансамбли «Уральский диксиленд», Kickin' Jass Orchestra (Екатеринбург), Уральский духовой оркестр п/у заслуженного артиста России Игоря Ежова, Эстрадно-джазовый оркестр п/у Антона Бугаева, солисты и коллективы детской джазовой студии «Бэби-джаз», оркестр «Флейты Челябинска», джазовый квинтет «The Тритон» (Магнитогорск), челябинские ансамбли «Уют-компания» и Usynins Band. Впервые фестиваль расширит стилистические рамки уличного концерта и примет рокабилли-бэнд Ghost Radio и блюз-бэнд «Братья Енотовы». Изюминкой программы станет уникальный джем-хэппенинг, в котором все участники концерта исполнят «гимн» фестиваля – песню «What a Wonderful World».

А вечером, в 17 часов на летней эстраде Государственного исторического музея для жителей и гостей города будет представлена одна из самых популярных программ ансамбля «Маэстро Аккордеон» «В ритмах босановы».

Сейчас пока организаторы замерли в ожидании хорошей погоды.

Автор: Арина Родионова
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Украинский беспилотник перехвачен над Черным морем

29.08.2023 17:40

Движение на перекрестке Вандышева и Отрадной в Челябинске не откроют до первого октября

29.08.2023 17:29

В Челябинской области депутаты проверяют готовность школ к новому учебному году

29.08.2023 17:18

В Челябинске устраняют последствия ливней

29.08.2023 17:04

ГУ МЧС опубликовало видео с места крушения вертолета МИ-8 в Челябинской области

29.08.2023 16:58

Какую музыку предпочитает слушать и скачивать молодёжь сегодня?

29.08.2023 16:58

Расходная часть бюджета Челябинска увеличится на 279,5 миллиона рублей

29.08.2023 16:44

Алексей Текслер подтвердил факт крушения вертолета в Челябинской области

29.08.2023 16:30

В Челябинской области потерпел крушение вертолет (новость дополняется)

29.08.2023 16:05

Галина Киреева и Владимир Мякуш стали почетными гражданами Челябинска

29.08.2023 16:00

Выводы от экспертов TelecomDaily: у МТС самое стабильное интернет- соединение на курортах Северного Кавказа

29.08.2023 15:41

Гордума приняла новые Правила землепользования и застройки Челябинска

29.08.2023 15:25

Облсуд оставил не стал ужесточать меру пресечения экс-директору челябинского «Геоцентра»

29.08.2023 14:45

Без грязи и ям: челябинцам нужен нормальный перекресток на Бейвеля – Клайна

29.08.2023 14:13

Уехал в магазин и не вернулся: полиция и спасатели Усть-Катава ищут пенсионера

29.08.2023 14:01

В Челябинске откроют новые центры для прохождения школьниками курса молодого бойца