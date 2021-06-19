19.06.2021
Челябинцы присоединились к джазовому стрит-параду
19.06.2021
ВТБ начинает выдачу сельской ипотеки в Челябинской области
19.06.2021
В ЧелГУ 20 июня начинается приёмная кампания
19.06.2021
В Челябинской области выберут лучших работников туриндустрии
19.06.2021
Группа ВТБ: льготная ипотека сохранит актуальность в Челябинской области
19.06.2021
В Челябинской области впервые за 1,5 месяца число случаев ковида за сутки превысило 100
Челябинцы присоединились к джазовому стрит-параду
28.09.2020
В Сочи с премьерой "From Duke to Beatles" успешно выступил «Уральский диксиленд»
20.05.2019
Состоялся областной фестиваль «Город играет джаз»
04.02.2019
Игорь Бутман подарит Челябинской области веселый джаз
10.12.2018
Рождественский блюз в Челябинске
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021