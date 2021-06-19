Челябинцы присоединились к джазовому стрит-параду

Сегодня, 19 июня, в Челябинске на пешеходной части улицы Кирова прошел стрит-парад джазовых музыкантов в рамках фестиваля «Какой удивительный мир». Прохаживавшиеся по Кировке горожане присоединились к массовым гуляниям.

Стрит-парад стартовал в полдень. Музыканты прошлись вдоль всей Кировки, дав челябинцам возможность насладиться ощущением праздника и погрузиться в джазовую музыку. А в 13 часов на сцене у почтамта выступили популярные джаз-коллективы Урала: Молодежный диксиленд «Kikin’ Jass Orchestra» (Екатеринбург), биг-бэнд ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского под управлением заслуженного артиста России Станислава Бережнова, группы Jazz Brassers, VG Collective, DV-Show квартет Дмитрия Барсукова и другие.

В это же время на летней эстраде Горсада имени Пушкина прошел концерт солистов и коллективов Детской джазовой студии «Baby-Jazz».

В 19 часов 30 минут на открытой площадке Государственного исторического музея веселую танцевальную вечеринку проведет ансамбль «Уральский диксиленд».

Джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» завершит джем-сейшен в баре Jackson's Bar & Grill, на который можно будет попасть 19 июня в 21 час 30 минут.

Напомним, ранее арт-директор джазового фестиваля Наталья Тиккер рассказала агентству «Урал-пресс-информ» с чего начинать слушать джазовую музыку, почему некоторые считают джаз какофонией и от чего человек испытывает катарсис.