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Наталья Котова поздравила с юбилеем основателя театра современного танца

Мэр Челябинска Наталья Котова совместно с супругой губернатора Челябинской области Ириной Текслер поздравили с прошедшим юбилеем основателя театра современного танца Владимира Пона. Об этом глава города написала в своем Instagram.

Наталья Котова уточнила, что юбилей был 30 мая, но из-за пандемии его пришлось перенести.

«Вместе с Ириной Текслер поздравили юбиляра с 70-летием. Редкий хореографический коллектив может похвастать таким количеством престижных российских и международных наград», - написала глава Челябинска.

В 2018 году администрация Челябинска передала театру современного танца здание бывшего дворца культуры завода металлоконструкций. Там уже заменили часть окон, сделали новый зал для основных репетиций труппы, частично отремонтировали кровлю и фасад.

Котова добавила, что в прошлом году мэрия также отремонтировала ряд объектов культуры: центр «Театр + Кино» на улице Пушкина, памятник «Орлёнок», центральную городскую детскую библиотеку им. А.М. Горького, детскую художественную школу, ДК Новосинеглазово, детскую школу искусств №8 и детскую школу искусств №12.