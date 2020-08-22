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Наталья Котова заявила, что в Челябинске будут укрепляться традиции уличного искусства, и разрисовала стену

Фото: 
Администрация Челябинска
Культура
Сегодня, 21:04
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В Челябинске уличные художники в скором времени возьмутся за переход на пересечении Свердловского проспекта и улицы Братьев Кашириных. Чтобы горожанам было веселее переходить дорогу под землей, объект украсят граффити.

Об этом сегодня, 22-го августа, сообщила глава Челябинска Наталья Котова, принявшая участие в церемонии закрытия фестиваля «Культурный код».

«Сейчас нужно привести этот переход в порядок. Мы договорились, что компания, отвечающая за его содержание, проведет пескоструйную обработку всего перехода, после чего там нанесут граффити», - рассказала мэр.

Напомним, фестиваль «Культурный код» стартовал в столице Южного Урала три недели назад. Его результатом стало появление 11 уникальных арт-объектов (муралов) на нескольких высотках по улице Университетской набережной, которые создали талантливые художники из разных городов России. Гигантские рисунки на фасадах жилых домов стали экспозициями музея уличного искусства под отрытым небом.

Церемония закрытия фестиваля состоялась сегодня, 22-го августа, в День российского флага. Победителям вручили благодарственные письма и памятные призы. Награждение провели заместитель генерального директора АНО «Россия - страна возможностей» Владислав Даванков, глава города Наталья Котова и супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, в финале праздника создавшие на стене дома общее граффити с логотипом фестиваля.

Градоначальница поблагодарила всех челябинцев, принявших участие в голосовании, по итогам которого Челябинск стал площадкой для такого замечательного творческого события.

«Битва шла несколько дней, все города-участники активно боролись за первое место. И в результате мы победили. Отдельные слова благодарности - губернатору региона Алексею Текслеру за то, что он оказал поддержку в организации и проведении этого мероприятия. И, конечно, самые большие слова признательности художникам, которые за время фестиваля создали уникальный музей под открытым небом. Ребята, вы большие молодцы. Ваши работы впечатляют и завораживают своим масштабом. Вы сделали наш город еще более современным и красивым. Я и моя новая команда хотим сделать все, чтобы каждый житель нашего города гордился тем, что он живет в Челябинске. Поздравляю всех с завершением фестиваля и очень надеюсь, что каждый день жители Челябинска и гости города будут радоваться этим картинам», - сказала Наталья Котова.

На этом история с популяризацией уличного искусства на Южном Урале не заканчивается. Уже во вторник, 25-го августа, в регионе стартует региональный фестиваль граффити, который пройдет на площадках Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста и Бакала. Завершится событие 15-го сентября.

 

 

 

 

 

 

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