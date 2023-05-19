Неизвестные «художники» Челябинска добрались до нового скейт-парка у «Юности»

В Челябинске любители «живописи» добрались и до совсем недавно появившегося у дворца спорта «Юность» скейт-парка, оставив свои автографы – невразумительную мешанину из букв и закорючек.

Фотографии разрисованных поверхностей объекта благоустройства сегодня, 19 мая, опубликованы в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Скейт-парк возле дворца спорта «Юность». Когда уже начнете отлавливать этих «художников»? Недавно только построили, а уже пакостят», - возмущается (совершенно справедливо) автор поста Сергей Койнов, который также отмечает, что на набережной Миасса – вообще ужас творится и что гости города удивляются, видя в центре города такие «красоты».

Ранее (в конце апреля) Сергей Койнов поделился с агентством «Урал-пресс-информ» красноречивыми снимками, сделанными на берегу Миасса со стороны цирка и «Мегаполиса» (кто-то умудрился даже нарисовать свастику…).

При этом житель Челябинска отмечает, что «про другие районы можно и не говорить: буквально все расписано и обклеено».

Что касается скейт-парка - испорченные объекты будут очищать от надписей. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

Комментируя появление свежих «художеств» у дворца спорта «Юность», он выразил сожаление, что такое случается в городе.

При этом Виктор Ереклинцев отметил, что в Центральном районе вандалы все же стали пакостить реже, чем раньше.