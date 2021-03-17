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Никас Сафронов устроил для челябинских журналистов званый ужин

Заслуженный художник России Никас Сафронов вчера, 16 марта, собрал журналистов Челябинска в неформальной обстановке – одном из ресторанов города. Маэстро поделился с гостями своими размышлениями о смысле искусства и отношении к популярности.

Встреча состоялась в преддверии открытия в Челябинском государственном музее изобразительных искусств выставки "О чем молчат картины". Никас Сафронов сразу отметил, что на ней будут представлены новые работы: «Мы делали выставку с любовью. К каждой картине сделали отдельную подсветку, чтобы все было вкусно. Будет и мультимедийный проект. Мы прибыль не то что не получаем от билетов, а еще и теряем».

Самое главное, по мнению художника, чтобы жители города сходили на выставку, расслабились и получили удовольствие. Важно показать людям, что есть искусство, страна и наследие.

«Недавно Третьяковка купила в свою коллекцию ветку за сто тысяч евро. Представьте, это просто ветка, найденная на улице и приклеенная скотчем к фанере. И таких приобретений много. Людей не тем кормят», – добавил Никас Сафронов.

Журналисты поинтересовались, было ли в жизни художника то утро, когда он резко проснулся знаменитым. Никас Степанович ответил, в 1988 году известный журналист Владислав Листьев пригласил его в программу «Взгляд». После этого мастера стали узнавать на улице.

«Было приятно, но никакой эйфории. У меня ведь уже был багаж: я встречался с Софи Лорен, участвовал в международных выставках, вошел в книгу «10 эротических художников мира», – поделился Никас Сафронов.

Сейчас, по словам Никаса Степановича, он организует выставки в разных городах, чтобы люди видели, для чего художник работает, хвалили и ругали: «Я расту, обновляюсь, меняюсь. А люди смотрят и понимают, что нужно работать, учиться и профессионально заниматься».

Добавим, что Никас Сафронов откроет выставку в Челябинском государственном музее изобразительных искусств сегодня, 17 марта, в 18:00. Перед гостями выступит сын Никаса – пианист, лауреат 16-и международных конкурсов, Почетный профессор Швейцарской консерватории Лука Сафронов. Выставка будет открыта для посещения по 25 апреля.