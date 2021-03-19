Как портретный набросок спас Никаса Сафронова от каннибалов

За день до открытия персональной выставки в музее изобразительных искусств Челябинска на неформальной встрече с журналистами Заслуженный художник России Никас Сафронов рассказывал интересные истории из своей жизни – о том, как писал портреты Ельцина, Путина, Софи Лорен, с какими интересными людьми встречался. Одна из историй - о том, как однажды написанная карандашом картина спасла его от каннибалов.

«Я писал портрет президента Эквадора Густаво Нобоа. Он позвал меня продолжить работу на океан. А мне интереснее было выбраться в джунгли. Тогда президент дал доставшийся ему от предшественника небольшой самолет, и я с послом и переводчиком, который знает наречия местных аборигенов, отправился в путь», – начал свой рассказ Никас Сафронов.

Все сразу пошло не по плану. Над Амазонкой самолет начал барахлить, и пилот принял решение приземлиться на небольшой островок, слегка затормозив по воде. Стекло разбилось, но все остались живы. Оглянувшись по сторонам, переводчик понял, что именно в этой местности живет племя каннибалов, и тут же решил успокоить разволновавшихся путешественников – аборигены обещали никого не есть на протяжении десяти лет.

«Вдруг из леса выглядывают накрашенные чем-то аборигены. Оказалось, что место, куда мы приземлились, – их обрядовое место. Посторонним сюда, конечно, нельзя! И тут нас уже окружает человек 20 с копьями. У вождя племени глаза наливаются кровью. Тогда посол попросил меня показать ему свой альбом, который я хотел подарить поселковой администрации. Я даю книгу, а он, как ребенок, начинает вырывать листочки и кричать!», – продолжает Никас Степанович.

Переводчик и посол предложили художнику написать портрет этого яростного вождя. Никаса Сафронова подвели к самолету и он в крайне необычных условиях дрожащей рукой начал писать. Вдруг главный абориген выхватил у него листочек – и… узнал себя. И вот путешественники – уже не еда, а милые гости, которых сразу отпустили.