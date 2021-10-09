Новый Художественный театр Челябинска тепло приняли Армении

Коллектив Нового Художественного театра Челябинска на днях вернулся из Армении, где принял участие в Международном фестивале «Театральный Лори». На этом форуме челябинские артисты показали один из самых успешных спектаклей, который за небольшой промежуток времени обрёл счастливую фестивальную судьбу– «Любите меня. Диагноз». Спектакль создан по мотивам переписки Антона Павловича Чехова и его жены, актрисы МХАТ Ольги Книппер. Свою первую большую победу эта работа одержала на региональном фестивале индивидуальных актёрских работ имени Владимира Милосердова, став лучшим спектаклем этого традиционного смотра.

«Фестиваль, на котором посчастливилось побывать нашим актёрам, один из старейших и известнейших в Армении. «Театральный Лори», учреждённый в 1979 году в селе Акнер, вырос до республиканского, а начиная с 2012 года, обрёл статус международного. Он проводится один раз в два года. Его исполнительный директор - режиссёр Грачия Папинян уделяет большое внимание тому, чтобы «Театральный Лори» способствовал развитию интереса к русской культуре и русскому языку в Армении», - рассказала о поездке в Армению и прошедшем фестивале заведующая литературной частью НХТ Майя Брандесова – Давыдова.

В этом году в рамках фестиваля проходили Дни русского театра, и НХТ сыграл свой спектакль на театральных площадках двух городов Ванадзора и Алаверди.

«Театральный Лори» не является конкурсным, его главное предназначение - знакомство армянской публики с лучшими образцами русского, армянского и зарубежного театра. Внимание к русской культуре для армянской интеллигенции всегда имеет большое значение.

«Одним из интересных, удивительных и приятных сюрпризов международного фестиваля был спектакль Челябинского Нового художественного театра. Интерес к спектаклю о Чехове уже проявлялся до начала спектакля... зрители фестиваля думали и ожидали, что спектакль,касающийся великого драматурга, должен быть столь же радостным и многообразным, как и его жизнь ... Благодаря Александру Балицкому (он также является автором идеи постановки) и Татьяне Кельман (её замечательной и талантливой роли) зрители спектакля превратились в сердобольных, беспокойных участников развернувшихся на сцене действий. И в конце были непрекращающиеся аплодисменты. Великолепное представление обогащалось также со вкусом оформленной сценой и костюмами (Екатерина Тихонова), видео и музыкальным оформлением (Алексей Зайков). От имени членов жюри и от имени всех зрителей за столь интересное и содержательное участие в Международном фестивале выражаем нашу глубокую благодарность Челябинскому Новому художественному театру, режиссеру этой постановки Игорю Бармасову и художественному руководителю театра Евгению Гельфонду», - поделился о спектакле челябинцев член жюри фестиваля Санвёл Бегларян, член Союза писателей и дважды золотой призер Министерства культуры Армении, неоднократный лауреат международных конкурсов.

Члены жюри не распределяли места, но их отзывы, их мнения, а также оценки зрителей влияли на приглашение особо понравившегося коллектива на следующий фестиваль. Внимание к спектаклю НХТ было повышенным: члены жюри дважды посетили спектакль в обоих городах, оставили замечательные отзывы, и театр получил приглашение приехать в Армению на следующий фестиваль. Но самое главное, «Любите меня. Диагноз» получил горячий приём армянских зрителей, которые с живым интересом воспринимали историю любви великого русского писателя, сопереживали и внимательно вслушивались в русский язык. Язык знакомый и почти родной для старшего поколения и, к сожалению, становящийся сегодня чужим для молодёжи. Для того, чтобы это преодолеть, и работают такие подвижники как директор фестиваля Грачия Папинян. А то, что НХТ оказался причастным к движению навстречу друг другу двух близких христианских народов, вызывает самые высокие чувства. Также прошедший фестиваль дал возможность его участникам убедиться, что русский театр сегодня жив и успешно развивается в Армении и в других республиках Кавказа.

Челябинские актёры во главе с художественным лидером Евгением Гельфондом провели незабываемые дни в Армении, встретились со старым другом Челябинска и фестиваля НХТ «CHELоВЕК ТЕАТРА» - художественным руководителем государственного театра пантомимы Жирайром Дадасяном. По окончанию «Театрального Лори» он устроил им чудесную экскурсию по Еревану.