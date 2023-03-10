Обворожительна и прекрасна: в челябинской «пятерке» новая «Мисс Весна»

В женской исправительной колонии №5 Челябинска состоялся традиционный ежегодный конкурс красоты и талантов «Мисс Весна», приуроченный к 8 Марта.

К этому удивительному, волшебному конкурсу, который всегда проходит в «пятерке» в первом месяце весны, осужденные женщины готовятся особенно ответственно, ведь «Мисс Весна» - это женственность, красота, вдохновение, возможность блеснуть талантами, раскрыться по-новому – для себя и окружающих. Каждая представительница прекрасной половины человечества стремится быть самой-самой, яркой и неповторимой – поэтому желающие выйти на сцену есть всегда. Пройти разнообразные творческие испытания конкурсанткам, по доброй традиции, помогали группы поддержки.

В конкурсе «Визитная карточка» нужно было рассказать о себе и своих интересах. Следующий конкурс – «Творческий» – демонстрировал творческий потенциал красавиц. Участницы удивляли многообразием своих талантов и креативностью: яркие танцы, душевные песни, юмористические сценки и вдохновляющие театральные миниатюры.

Завершающим этапом вдохновляющего весеннего события стало «Дефиле в вечерних платьях», рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Участница от отряда №1 в эффектном костюме бабочки, украшенном светящимися огоньками из гирлянд, создала невероятный, таинственный образ. Ее яркое выступление произвело сильное впечатление как на жюри, так и на зрителей в зале. По единогласному решению именно прекрасная Алла стала обладательницей почетного титула «Мисс Весна-2023».

Почетный титул «Вице-Мисс» получила прелестная Алина из отряда №2, которая покорила присутствующих танцевальным номером и дефиле в восхитительном платье из светящихся нежных роз, которые она создала своими руками.

Третье место жюри разделило между двумя обворожительными участницами - представительницами отрядов №3 и №8. Первая очаровала окружающих номером, навеянным ей культурой востока. Танец цветущей сакуры и сценка с драконом смотрелись очень колоритно и органично. Вторая – исполнила не менее красивый танец и песню на иностранном языке и получила, кроме прочего, титул «Мисс Скромность».

Мероприятие подарило всем праздничное, весеннее настроение.

Также в учреждении проводились конкурсы чтецов (поэтессы «пятерки» выступали с авторскими стихотворениями), весенних причесок и плакатов. Победительницы конкурсов были награждены грамот