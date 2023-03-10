10.03.2023
Житель Троицкого района насмерть разбился на встречной полосе
10.03.2023
Дорожная ситуация на юге Челябинской области остается сложной
10.03.2023
Челябинская Пушкинка может получить статус «Одобрено молодежью»
10.03.2023
В Челябинске автоледи протаранила торговый павильон
09.03.2023
На Южно-Уральской железной дороге стартует акция «Внимание, переезд!»
09.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)
Обворожительна и прекрасна: в челябинской «пятерке» новая «Мисс Весна»
Праздник творчества и красоты пришел в женскую колонию по случаю 8 Марта
03.02.2023
Обстановка в колониях Челябинской области – управляемая
02.02.2023
Карина Левко представит Челябинскую область в финале конкурса «А ну-ка, девушки!»
26.01.2023
На льду копейской «шестерки» скрестили клюшки местные «титаны» и ветераны спорта ЧТЗ
14.12.2022
Экс-полицейский Котоманов раскаялся в отправке ядовитых писем руководству Евросоюза и НАТО
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023