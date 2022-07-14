«От реальности к символу»: в Челябинске открывается выставка Вадима Шмыгина

В Челябинском государственном музее изобразительных искусств 22-го июля открывается персональная выставка местного художника Вадима Шмыгина «От реальности к символу».

Как отмечают в музее, это первая выставка, представляющая творчество челябинца в ретроспективе и позволяющая проследить формирование творческого метода художника. На выставке будет представлена графика 1970–1990-х годов и живописные циклы 1990-2000-г годов «Эйдоглифы» и «Архе». Большая часть произведений будет показана в Челябинске впервые.

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Вадим Шмыгин (1937-2020) относится к поколению художников-шестидесятников. Входил в Ленинградский Горком художников-графиков, который объединял художников ленинградского андеграунда. Путь в профессиональное искусство не был прямым. Вадим Шмыгин получил фундаментальное техническое образование - окончил механический факультет Челябинского политехнического института. По распределению в 1960-1962 году работал инженером в закрытом НИИ 1011 в Челябинске-70 (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина, Снежинск). Занимался фотографией, в 1960-е годы его фото было опубликовано в чешском журнале Revue Fotografie. В 1962 году ушел из института, уехал в Ленинград, стал целенаправленно заниматься художественными практиками. В этот период работал в художественной фотографии и графике (монотипия), позже - в редких печатных техниках фототипии и гелиографии, экспериментирует с изображением.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов Вадим Шмыгин приходит к беспредметному искусству. Разрабатывает свою технологию с добавлением в краску различных наполнителей, которая позволяет получать рельефные фактуры. Создает абстрактные картины-объекты по методу, близкому «живописи действия», когда образ возникает спонтанно, как результат художественного жеста, - цикл «Эйдоглифы» (от греческого «эйдос» - образ, идея, а «глиф» - изображение): из глубин художественно-пластической формы художник извлекает зашифрованные послания, состоящие из буквенных символов, не принадлежащих ни к одному из языков мира.

«Увлекает сам процесс делания вещи, ремесленное начало в творчестве. У меня иногда нет образа готовой картины до начала работы. Я не приемлю отягощенности целеполаганием, никакой обязательности перед Музами. Модуль творчества - стихия игры, свободной, бескорыстной, но игры серьезной по законам разума», - отмечал Вадим Шмыгин.

Выставка «Вадим Шмыгин. От реальности к символу» будет работать с 22 июля в зале имени архитектора Евгения Александрова Музея изобразительных искусств на площади Революции, 1. Продлится до первого сентября 2022 года. График работы: вторник-воскресенье с 12:00 до 20:00. Понедельник – выходной.