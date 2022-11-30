«Открой Челябинск» вместе с Пушкинской библиотекой

Центральная библиотека имени Пушкина запускает сайт «Открой Челябинск!», который - заверяют в храме знаний - будет интересен и гостям южноуральской столицы, и коренным жителям.

Страницы нового ресурса расскажут всем любителям прогулок по историческим местам о знаменитых и заслуживающих широкой известности челябинцах, их судьбах и достижениях, вкладе в развитие и процветание областного центра. Также в публикациях рассказывается об архитектурных объектах, одни из которых уже давно притягивают взгляды прохожих, а другие, на первый взгляд, особо не заметны, но при этом являются хранителями множества тайн, свидетельствами ушедших эпох.

Как отмечают в МКУК «Централизованная библиотечная система Челябинска», широкий запуск проекта приурочен ко Дню Краеведа, который отмечается в России сегодня, 30 ноября (в честь Дня памяти Ивана Сусанина).

В Пушкинке пояснили, что краеведческий сайт существует с 2013 года, но в текущем году его обновляют и дополняют (изменения происходят значительные). Так, в скором времени на сайте «Открой Челябинск» появится интерактивная карта города. Прогулки по столице Южного Урала приведут к неожиданным открытиям, заставят увидеть родной город под другим ракурсом.

«Проходя по давно знакомым улицам города мимо зданий, памятников и даже деревьев, вы узнаете увлекательные истории, из которых и складывается история нашего Челябинска, наша общая история», - рассказали в Пушкинской библиотеке.

Основные разделы сайта «Открой Челябинск!»:

- «Город в кадре» – фотогалерея с лучшими снимками Челябинска от профессиональных фотографов и фотографов-любителей;

- «День в истории» – хроника знаковых событий, происходивших в Челябинске, с разбивкой по годам;

- «Районы» – справочная информация о семи административных районах Челябинска;

- «Прогулки» – идеи для пешеходных и тематических прогулок по городу (например, «С именем Пушкина», «Где посмотреть боевую технику в Челябинске»);

- «Личности» – рассказы о выдающихся жителях Челябинска, внесших значительный вклад в развитие города (включает подраздел «Почетные жители Челябинска»);

- «Объекты» – рассказы о знаковых исторических, культурных объектах, памятниках истории и архитектуры федерального и регионального значения, представляющих туристический интерес;

- «Книги» – коллекция книг об истории и развитии Челябинска из фондов «Централизованной библиотечной системы» города Челябинска (включает подраздел «Электронные книги»);

- «Справочник горожанина» – полезная информация для челябинцев по актуальным темам (например, «Вакцинация от COVID-19», «Шахматные школы и кружки», «Ветеринарные клиники», «Аэроклубы», «Национальные центры»);

- «Книга побед и достижений» – в электронной фотокниге собраны самые значимые достижения и рекорды челябинцев. Это победы и успехи жителей города в спорте, культуре, науке и других сферах. Истории из жизни реальных людей, на которых надо равняться, можно прочитать в разделах: «Ордена, медали, звания»; «Производство, экономика»; «Медицина»; «Наука, образование»; «Культура»; «Спорт»; «Конкурсы, рекорды, рейтинги».

«Кстати, если информации на нашем сайте недостаточно, в конце каждой публикации вы найдете списки рекомендуемых источников по теме – как печатных, из фондов библиотек, так и интернет-материалов», - рассказали в Пушкинской библиотеке.

Помимо прочего, на сайте «Открой Челябинск» можно узнать много важного и интересного про вклад Танкограда в Великую Победу, и познакомиться с фотокнигой о городе побед и достижений, где собраны самые яркие и значительные достижения и рекорды челябинцев.

В наполнении сайта участвуют активные сотрудники «Централизованной библиотечной системы» Челябинска из разных районов, которые с любовью отбирают интересные факты из истории и современности. Идеи и предложения принимаются по электронной почте: kray@chelib.ru.