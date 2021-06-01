Отмечаем день защиты детей и встречаем лето!

1 июня встречаем главный детский праздник и лето играми, воздушными шарами и отличным настроением!

Мы подготовили для вас обзор мест, где можно весело и увлекательно отметить этот праздник в Челябинске.

1) Маленьких гостей "Мегалэнда" в торговом городе "Алмаз" ждёт развлекательная программа, игры с аниматорами, розыгрыш игровых карт и награждение всех участников! Семейный парк "Мегалэнд", Копейское ш., 64, 3 этаж, с 15:00. Участие бесплатное.

2) Семейный парк "Мегалэнд" в КРК "Мегаполис" для каждого маленького посетителя приготовил воздушный шарик! Семейный парк "Мегалэнд", Свердловский пр., 51А, 3 этаж, с 13:00 до 16:00.



3) Для маленьких жителей Северо-Запада фудмолл "Гастропарк" организовал большой семейный праздник с интерактивным спектаклем, детскими мастер-классами, а также аква-гримом в подарок каждому гостю! Гастрономическое пространство "Гастропарк", ул. Молдавская, 16, 3 и 4 этажи, с 17:00. Участие бесплатное.

В день защиты детей для всех найдется своя площадка, где каждому ребенку подарят самые радостные эмоции и самые яркие впечатления!