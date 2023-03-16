Последний показ премьерного спектакля про отношения в Челябинском театре современного танца

Челябинский театр современного танца 20 марта на сцене Молодежного театра покажет последний спектакль «Как это по-русски…» в этом сезоне. Также челябинские зрители увидят показ спектакля NEFT, который вошел в Long List театральной премии «Золотая Маска».

В новой постановке «Как это по-русски…» авторы Владислав Морозов и Елена Пришвицына рассуждают о супружеской жизни после «…и жили они долго и счастливо!».

«Этот день наконец настал! Обещания вечной любви и горькие поцелуи на зависть. Они поженились, и жили долго и счастливо. Конец. Сказки. И начало длинного пути, про который почему-то нигде не упоминают. Или скромно умалчивают?», - говорится в аннотации к спектаклю.

NEFT – черное золото, жилы тела земли. Нефтяные капли и струи пробиваются наружу. Они выталкиваются, растекаются, обретая силу, сливаются в реки и бьют фонтанами. Человеческая сила разрушительна. Она похожа на робота, способную уничтожить все живое на земле... Премьера спектакля состоялась 30 ноября 2021. В 2022 году вошел в long list фестиваля «Золотая Маска».

Начало спектаклей в 18:30.