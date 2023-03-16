16.03.2023
Последний показ премьерного спектакля про отношения в Челябинском театре современного танца
16.03.2023
Для ММК основным рынком сбыта проката с покрытием является Россия
16.03.2023
Южноуральские студотрядовцы вернулись со стройки из Северска
16.03.2023
В Челябинске за взятку арестован и отправлен в СИЗО высокопоставленный налоговик
16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Военные коммунальщики готовятся к весеннему осмотру объектов в Челябинской области
Последний показ премьерного спектакля про отношения в Челябинском театре современного танца
12.03.2023
Бегущие и Moza Memory в Челябинске
19.09.2022
Выставка — на час, а память — на века
14.09.2022
Челябинский театр современного танца приглашает на юбилейный вечер в честь своего 30-летия 16+
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023