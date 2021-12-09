«Преступление и наказание» челябинцы увидели на экране… Камерного театра

Фестиваль « Камерата» Челябинского Камерного театра, который проходит в этот раз в формате онлайн, неожиданно для зрителей пригласил их в кино. И два дня назад на экране театра они имели счастье посмотреть фильм Льва Кулиджанова «Преступление и наказание» с участием Иннокентия Смоктуновского, Ефима Копеляна, Георгия Тараторкина. Любимая киноклассика старшего поколения россиян наперекор (или вопреки) многочисленным мыльным сериалам и блокбастерам решила напомнить о себе не без участия областного Киноцентра имени Сергея Герасимова.

Содружество Камерного театра и Киноцентра возникло не случайно. Вряд ли кто знает или помнит, что в 30-е годы прошлого века в Челябинске был кинотеатр «Дом обороны» и располагался он в здании, где сейчас находится Камерный театр. Спустя почти 80 лет руководители театра и Киноцентра решили восстановить историческую справедливость и вернуть в театральный зал кино.

«Нет, речь не идёт о том, чтобы вместо спектаклей теперь в театре демонстрировать исключительно фильмы, - говорит директор Киноцентра Юрий Сычёв. - Не вместо, а вместе. Мы договорились, что раза два в месяц в Камерном театре будут проходить некоммерческие показы фильмов, ставших классикой российского и мирового кинематографа. Это хорошее совпадение – классика в «Доме обороны». Будем оборонять достижения нашего отечественного киноискусства. Давно стала расхожей фраза «с каждым годом советские киноартисты играют всё лучше и лучше». То, что многие зрители старшего поколения ностальгируют по советским фильмам, а их дети нередко разделяют их привязанность, уже не секрет. Почти четырёхчасовой фильм Льва Кулиджанова современные зрители смотрели до конца не отрываясь».

Почему же выбран именно Камерный театр, а не кинотеатр? На этот вопрос Юрий Дмитриевич ответил так: «Кинотеатры занимаются коммерческим показом. Это не упрёк, а констатация факта. Пытаться строить коммерческие планы на показе киноклассики дело бесперспективное. Во всяком случае, пока. А кино не только коммерция, и это, к счастью, хорошо понимают в театре».

Продолжением сотрудничества Камерного театра с Киноцентром имени С.А.Герасимова станет следующий фильм Льва Кулиджанова – «Когда деревья были большими». Его зрители смогут посмотреть на экране театра 19 декабря. Этот показ будет посвящён столетию со дня рождения великого Юрия Владимировича Никулина.

Сейчас в Киноцентре формируется репертуар на 2022 год.Некоммерческие показы стали возможны благодаря сотрудничеству Киноцентра с Госфильмофондом России, который к юбилею Юрия Никулина предоставил право показа таких кинолент с его участием, как «Ко мне, Мухтар!», «Маленький беглец», «Андрей Рублёв», «Двадцать дней без войны». К сожалению, очень немного кинозалов области готовы показать эти фильмы бесплатно, ссылаясь на то, что это невыгодно, что каждый может посмотреть их дома через интернет. Но вряд ли сегодняшние школьники, да и студенты знают названия этих фильмов и будут искать их в сети. Да и коллективный просмотр с возможным последующим обсуждением отличается от домашнего единоличного «диванного» просмотра.

Кроме Камерного театра Киноцентр сотрудничает и с историческим парком «Россия – моя история», где только что состоялся просмотр фильма «Битва за Москву» (режиссер Ю.Озеров) и фрагментов оскароносной ленты «Разгром немецких войск под Москвой». Работает Киноцентр с областной детской библиотекой имени В.Маяковского. И с теми кинозалами области, которые продолжают верить в воспитательную, познавательную и патриотическую силу отечественного классического киноискусства.