Проект «Грани.Out» ломает стереотипы и воспевает свободу самовыражения

Сегодня, 19 июля, в Челябинске в Малом зале Государственного исторического музея Южного Урала начала работу выставка «Грани.Out», представляющая вниманию широкой публики творчество южноуральских художников с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, в экспонатах выставки нет и намека ни на какие ограничения. Наоборот, каждый из них — это гимн свободе самовыражения и жизнелюбию.

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Представленные на выставке работы были отобраны по итогам областных фестивалей «Смотри на меня как на равного» и «Искорки надежды», проходивших в апреле этого года. Это целый калейдоскоп самых разных жанров и техник изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Классическая живопись и графика, лепка, резьба по дереву, игрушки, костюмы, аппликации из кожи и других материалов, вышивка и многое другое. Все работы чрезвычайно красочны, светятся радостью, оптимизмом и неподдельным интересом к окружающему миру.

«Мы постарались оформить все эти работы таким образом, чтобы они были не просто наравне с нашими большими выставками, а были чуточку лучше, чуточку ярче, чуточку интереснее. И это получилось», — отметил в своем приветственном слове директор Исторического музея Владимир Богдановский.

По мнению Натальи Кутеповой, председателя регионального отделения Всероссийского общества родителей детей-инвалидов и помощника сенатора Маргариты Павловой, открытие выставки «Грани.Out» — знаковое событие для всей Челябинской области.

«И здесь в первую очередь речь должна идти не о том, что это выставка работ людей, имеющих какие-то особенности. У каждого человека есть свои особенности. Здесь нужно говорить о гранях творческой личности. О том, что в творчестве нет деления на инвалидов и не инвалидов. Важно только чувствовать организацию нашего мира и иметь определенные таланты», — уверена Наталья Георгиевна.

Все разнообразие творчества южноуральских авторов с ограничениями здоровья не исчерпывается экспонатами выставки «Грани.Out».

«В рамках наших фестивалей проходят художественные чтения, жестовое пение, хореографические выступления, очень многие авторы пишут стихи и даже публикуют сборники, — рассказала методист Челябинского государственного центра народного творчества Татьяна Ракитина.

В подтверждение ее слов перед гостями церемонии открытия с прекрасными вокальными номерами выступили Наталья Когн и Евгений Вагин. А сразу по завершении на летней эстраде с кавер-версиями популярных песен выступил музыкальный коллектив из Миасса «Тимур и Ко».