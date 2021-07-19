Проект «Грани.Out» расскажет о творчестве, которое помогает жить

Сегодня, 19 июля, в Челябинске Государственный исторический музей Южного Урала совместно с Центром народного творчества откроет выставочный проект «Грани.Out», посвященный творчеству людей с ограниченными возможностями здоровья.



На выставке будут представлены лучшие работы участников областных фестивалей «Смотри на меня как на равного» и «Искорки надежды», которые ежегодно организует Центр народного творчества. Среди авторов — более 30 художников и мастеров из Челябинска, Магнитогорска, Троицка, Златоуста, Кусы, Южно-Уральска. В проекте участвуют как взрослые, так и юные мастера.

На выставке представлены работы самого разного характера. Это традиционные техники (вышивка, вязание, резьба по дереву, керамика, живопись) и современные (квилинг, флористика, фелтинг, фриволите, пластилинография). Это будет очень добрая и светлая выставка, экспонаты которой полны юмора и жизнелюбия.

Выставка рассчитана месяц, и в ее рамках будут регулярно проходить встречи. Планируются мастер-классы по лепке из воска для слабовидящих ребят, встреча со специалистом по жестовому пению и танцевальная программа на инвалидных колясках.

Финальным аккордом выставки «Грани.Out» станет круглый стол 13 августа, на который приглашены психологи, специалисты по инклюзивному образованию и арт-терапии, представители общественности.

Проект «Грани.Out» продолжает серию инклюзивных проектов, уже проходивших в Государственном историческом музее Южного Урала. В 2018 году здесь состоялась выставка «Наш Уральский дивный край», посвященная творчеству людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, музей регулярно проводит различные специализированные занятия и мастер-классы для людей с инвалидностью.

Церемония открытия выставки состоится сегодня, 19 июля, в 14:00.